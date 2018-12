publié le 09/12/2018 à 00:48

Sa prise de parole est attendue depuis plusieurs semaines dans le bras de fer qui oppose les "gilets jaunes" au gouvernement. Et s'il reste muet médiatiquement, Emmanuel Macron n'a jamais manqué de marquer son soutien appuyé aux policiers et gendarmes mobilisés à chaque épisode des manifestations qui ont émaillé la France.



Et à la fin de l'"acte 4" de ce samedi 8 décembre, qui a fait 118 blessés et occasionné plus de 1.300 interpellations, le chef de l'État a tenu encore une fois à salué les forces envoyées sur le terrain." À toutes les forces de l’ordre mobilisées aujourd’hui, merci pour le courage et l’exceptionnel professionnalisme dont vous avez fait preuve", a posté Emmanuel Macron sur Twitter.

Le réseau social est pour le moment le seul canal de communication direct du chef de l'État, qui doit néanmoins s'adresser à la nation en début de semaine prochaine, sans doute lundi, afin d'apporter des réponses aux demandes remontées par certains représentants des "gilets jaunes", reçus à Matignon vendredi.

