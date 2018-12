et AFP

publié le 09/12/2018 à 04:48

La forte activité des "gilets jaunes" sur les réseaux sociaux est-elle amplifiée par une ingérence étrangère ? Car si la grogne sur internet, notamment via Facebook, se transforme dans la réalité avec les manifestations sur le terrain, des soupçons de manipulations par des activistes étrangers naissent depuis quelques jours.



D'ailleurs, Le Parisien indique que le Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale s'est penché sur ce sujet sensible. Dépendant de Matignon, le SGDSN cherche à savoir s'il y a donc eu ingérence étrangère dans l'activité des réseaux sociaux. La DGSI est également impliquée dans ces investigations.

La multiplication de commentaires de manière automatisée et les conditions de création de certains comptes ont mis la puce à l'oreille des autorités spécialisées. C'est un sujet qui nécessite des investigations lourdes et complexes, précise-t-on de sources proches du dossier relayées par l'AFP.

Selon The Times, qui cite des analyses menées par la société de cybersécurité New Knowledge, quelque 200 comptes Twitter diffusent des photos et des vidéos de personnes grièvement blessés par la police, des supposés "gilets jaunes", alors que ces images datent d'événements n'ayant rien à voir avec les manifestations qui se déroulent en France depuis plusieurs semaines.