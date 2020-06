Élections municipales 2020 : vers une abstention record ?

publié le 28/06/2020 à 07:30

Initialement le deuxième tour des élections municipales devait se dérouler une semaine après le premier tour, soit le dimanche 29 mars. Mais en raison de l'épidémie de coronavirus et du confinement décrété par Emmanuel Macron, c'est finalement ce dimanche 28 juin que les électeurs de près de 5.000 communes sont appelés à voter.

Si cela ne représente que 15% des communes françaises, cela concerne la plupart des grandes villes, où les enjeux sont aussi variés qu'importants. À Paris par exemple, où après une campagne riche en rebondissements, Anne Hidalgo se retrouve face à Rachida Dati et Agnès Buzyn.

Au Havre, le premier ministre Édouard Philippe joue sa place à Matignon. Marseille, Lyon, Lille... Autant de villes où le suspense sera total jusqu'à l'annonce des premières estimations, à 20 heures.

Revivez la journée du deuxième tour des municipales :

17h30 - Des patrons de discothèques inquiets ont interpellé Édouard Philippe sur le sort des établissements de nuit, toujours fermés malgré le déconfinement.



17h30 - Des patrons de discothèques inquiets ont interpellé Édouard Philippe sur le sort des établissements de nuit, toujours fermés malgré le déconfinement.

17h01 - Le taux de participation s'élève à 34,67%. Une baisse de quatre points par rapport à celle du premier tour (38,77%), selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. La participation est inférieure de près de 18 points à celle du second tour des municipales de 2014 (52,36%), et de près de 20 points par rapport à 2008 (54,45%).

🇫🇷 Élections #Municipales2020 : Taux de participation à 17h en France métropolitaine : 34,67 % pic.twitter.com/wad8QBJJbL — Ministère de l'Intérieur (@Place_Beauvau) June 28, 2020

16h57 - Quels sont les enjeux de ce scrutin ?



>> Principal adversaire d'Emmanuel Macron au plan national, le Rassemblement national reporte ses espoirs sur Perpignan après un premier tour mitigé. En cas de victoire, ce serait la première ville de plus de 100.000 habitants contrôlée par le parti depuis 1995.

>> À la différence des autres grandes villes, l'incertitude est faible à Paris, où la sortante Anne Hidalgo (PS) a contenu au premier tour ses partenaires d'EELV en endossant elle-même un programme résolument écolo. Avec autour de 44% d'intentions de vote, elle devance largement ses concurrentes LR Rachida Dati et LaREM Agnès Buzyn.

>> Pour La République en Marche, le jour du vote est celui de la fin du calvaire : peu de ses candidats sont bien placés - à l'exception de Strasbourg - et la campagne au rabais ne leur a guère permis de se faire connaître.

>> Au Havre, Édouard Philippe est crédité de 53% d'intentions de vote (Ifop). Mais l'importance de l'enjeu peut mobiliser les abstentionnistes du premier tour.

>> Très affaiblis au plan national, le Parti socialiste et Les Républicains se sont refaits une santé localement. Le PS est en capacité de conserver ses bastions - Paris, Nantes, Rennes, Dijon - et devrait retrouver le niveau qui était le sien après la perte de très nombreuses villes en 2014.

16h42 - Au lendemain des municipales, Emmanuel Macron aura pour objectif de tracer la feuille de route des derniers 18 mois "utiles" du quinquennat, sans abandonner les choix libéraux des débuts. Mais, face à une poussée écolo dans les sondages, en introduisant une inflexion écologique et sociale réclamée par l'aile gauche de son parti.

15h56 - Comment consulter les résultats ? Ils seront disponibles dès ce soir 20 heures sur le du ministère de l'Intérieur. Vous pourrez également consulter les résultats via notre module disponible à cette adresse : https://www.rtl.fr/elections-municipales ainsi que sur ce live.



14h55 - Peut-on voter au deuxième tour si on n'a pas voté au premier ? Bien sûr à condition de remplir l'un des trois critères suivants : être inscrit d'office sur les listes électorales parce que vous avez eu 18 ans avant le 28 juin, être inscrit d'office sur les listes électorales parce que vous avez obtenu la nationalité française avant le 28 juin ou parce que vous êtes inscrit sur les listes électorales sur décision du tribunal judiciaire.



14h25 - Pour rappel, outre les traditionnels duels, les candidats s'affronteront dans 786 triangulaires et 155 quadrangulaires.



13h33 - Les départements où les électeurs ont le plus voté ce matin sont les Landes, le Cantal, la Lozère, l'Allier et la Corse-du-Sud. Ceux où la mobilisation a été la plus faible sont l'Ille-et-Vilaine, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-d'Oise et Paris.



13h12 - Aux alentours de 12h25, le couple présidentiel a fait son apparition à l'hôtel de ville du Touquet. Arrivés avec des masques sur le visage, Brigitte et Emmanuel Macron ont voté dans cette commune du Nord-Pas-de-Calais, où ils se sont mariés.



12h26 - Alors que Rachida Dati vient de voter à Paris, Emmanuel Macron s'apprête à glisser son bulletin dans l'urne au Touquet.



12h08 - À midi, le taux de participation s'élevait à 15,29%. Un chiffre en baisse par rapport au 15 mars dernier, où il était de 18,38%.

🇫🇷 Élections #Municipales2020 : Taux de participation à 12h en France métropolitaine : 15,29 % pic.twitter.com/xwKZs8ojhr — Ministère de l'Intérieur (@Place_Beauvau) June 28, 2020

11h55 - En cette fin de matinée de second tour, la candidate du Printemps marseillais Michèle Rubirola a voté dans la cité phocéenne; tout comme Isabelle Balkany, qui en a fait mention sur Twitter.



11h21 - Un temps candidat à la métropole de Lyon avant de se retirer au profit de la droite, l'ex-ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a lui aussi voté ce dimanche matin.



11h10 - Maire de Lille depuis 2001, Martine Aubry a voté dans son fief ce dimanche matin. Elle affronte la liste écologiste menée par Stéphane Baly, et la liste de la majorité emmenée par Violette Spillebout.



10h56 - Le leader de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon a lui aussi déposé son bulletin dans l'urne depuis Marseille, où il est élu.



10h41 - Agnès Buzyn a voté à Paris. La candidate LaREM était arrivée en 3e position dans la capitale à l'issue du 1er tour, avec 17,26% des voix, contre 22,72% des voix pour Rachida Dati et 29,33% pour Anne Hidalgo.



10h06 - À Marseille, la candidate LR Martine Vassal a voté ce matin dans son bureau de vote situé dans le 6e arrondissement de la cité phocéenne.

Martine Vassal a voté ce dimanche matin à Marseille. Crédit : Hugo Amelin pour RTL

09h41 - À Paris, le mode de scrutin est particulier. La future maire sera choisie par les 163 conseillers d'arrondissement qui siègent au Conseil de Paris.



09h15 - Une question essentielle au centre de cette élection : à quoi sert un maire ? Élu de proximité, mobilisé auprès des habitants, comme ce fut souvent le cas durant la crise sanitaire, le maire voit cependant ses compétences entamées par les groupements de communes.



08h52 - De nombreuses villes seront scrutées de près : c'est le cas de Paris, Marseille, Bordeaux ou encore Lyon, où le paysage politique sera complètement changé à l'issue de ce second tour.



08h31 - Le Premier ministre et candidat aux municipales Édouard Philippe a voté au Havre il y a quelques minutes. Pour ce second tour, le locataire de Matignon affronte le communiste Jean-Paul Lecoq.



08h21 - La maire sortant de la capitale Anne Hidalgo a voté tôt ce dimanche à Paris. Sera-t-elle réélue ? Elle fait en tout cas figure de favorite face à ses deux adversaires : Rachida Dati et Agnès Buzyn.

A voté ! 👍 Les bureaux de vote sont ouverts depuis 8h et le seront jusqu’à 20h. Merci aux assesseurs, présidents et agents municipaux mobilisés toute cette journée. 🗳 #Municipales2020 pic.twitter.com/ddm4vo4BPx — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) June 28, 2020

08h10 - À Perpignan, Louis Aliot a déposé son bulletin dans l'urne quelques minutes après l'ouverture des bureaux de vote. Le candidat du RN affronte au deuxième tour le maire sortant LR Jean-Marc Pujol.



08h00 - Les bureaux de vote ouvrent leurs portes.



07h48 - Certains électeurs auront à coeur de participer au processus démocratique mais ne se reconnaissent dans aucun programme. Il reste une option : le vote blanc. Pour cela, deux possibilités expliquées ici.



07h30 - Les bureaux de vote ouvrent à 8h. En raison de la Covid-19, des mesures spécifiques seront à respecter en ce jour d'élection, comme lors du premier tour, organisé juste avant le confinement dimanche 15 mars.