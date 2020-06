Municipales à Paris : mode d'emploi d'un scrutin particulier

Le second tour des élections municipales se tiendra donc le 28 juin prochain.

Si Emmanuel Macron a annoncé ne pas vouloir faire des élections municipales un scrutin national, de nombreux observateurs voient dans la difficulté des candidats LaREM à s'imposer dans de nombreuses villes de France un signe d'essoufflement du gouvernement. Trois Français sur dix veulent sanctionner le président de la République et le gouvernement lors des élections municipales, selon un sondage Odoxa-CGI.

À Paris, la bataille risque fort de tourner au fiasco pour La République En Marche. En difficulté, Agnès Buzyn a même commencé à justifier sa défaite. Elle a affirmé avoir vécu une "très rude" campagne et admis avoir pâti de l'implantation de ses concurrentes, Anne Hidalgo et Rachida Dati.

"Quand vous arrivez en campagne le lundi et que vous devez imprimer les tracts trois jours après, vous ne réécrivez pas un programme", a-t-elle ajouté.

Comment se déroule l'élection à Paris ?

Les élections municipales à Paris fonctionnent en trois étapes. Concrètement, les électeurs parisiens votent pour constituer un conseil municipal et des conseils d'arrondissement. Étape 1 : l'élection des conseillers municipaux. Ils sont élus pour un mandat de 6 ans au suffrage universel direct. Le vote se déroule en deux tours.

Mais il existe une particularité : une prime majoritaire est accordée à la liste arrivée en tête. Ainsi, au premier tour, la liste qui obtient la majorité absolue des suffrages exprimés reçoit un nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir. Qu'en est-il des autres sièges ? Ils sont répartis à la proportionnelle entre les listes ayant obtenues plus de 5% des suffrages exprimés.

Lors du second tour, les listes ayant obtenu au premier tour au moins 10% des suffrages exprimés sont autorisées à se maintenir. "Compte tenu de l’émiettement actuel des intentions de vote, il est possible que l’élection parisienne de mars soit marquée par une série de triangulaires", note Le Monde.

C'est notamment lors de ce second tour que les listes peuvent connaître des modifications, notamment par fusion avec d’autres listes pouvant se maintenir ou fusionner", explique le site Viepublique.fr. En effet, les listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés peuvent fusionner avec une liste ayant obtenu plus de 10%.

Comment se déroule l'élection du maire de Paris ?

Étape 2 : l'élection du maire de Paris. Les élus parisiens seront ainsi 527, dont 364 sont des conseillers d'arrondissement. Les 163 élus restant sont à la fois conseillers d'arrondissement et siègent aussi au Conseil de Paris. C'est à eux d'élire le futur maire de Paris.





"Mais il n'est pas sûr qu'une majorité claire se dégage immédiatement au sein de ces 163 grands électeurs - par exemple si la gauche, les macronistes et la droite classique obtiennent un nombre à peu près équivalent d'élus. Certains redoutent un Conseil de Paris très éclaté, une assemblée où le futur édile ne serait désigné qu'au terme d'alliances et de tractations complexes", explique Le Monde.



Étape 3, dimanche 28 juin : une fois le maire de Paris élus, les maires d'arrondissement sont élus à leur tour par les conseillers d'arrondissement.