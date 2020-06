Élection municipales 2020 : Jean-Luc Mélenchon a voté à Marseille

publié le 28/06/2020 à 11:22

Le second tour des élections municipales a lieu ce dimanche dans 4.820 communes de France. Après un premier tour où l'abstention a culminé à plus de 55%, des mesures sanitaires renforcées ont été mises en place pour rassurer les électeurs et limiter le risque de propagation du coronavirus.

À Marseille, Jean-Luc Mélenchon est venu avec son masque noir correctement ajusté sur le visage. Le député de la France insoumise a voté peu avant 11 heures. Dans la cité phocéenne, quatre listes sont encore en lice.

Jean-Luc Mélenchon a apporté son soutien à l'écologiste Michèle Rubirola, tête de liste du Printemps marseillais (rassemblement de la gauche), principale concurrente de la candidate LR Martine Vassal. Avec 23,44% des voix au premier tour, Michèle Rubirola a devancé la liste menée par la présidente de la métropole Aix-Marseille. La dauphine du maire sortant Jean-Claude Gaudin a quant à elle déjà voté ce matin dans le 6e arrondissement.

Les résultats du vote seront disponibles sur RTL.fr à partir de 20h.