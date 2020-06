publié le 26/06/2020 à 06:10

De nombreux Français n'ont pas voté au premier tour des élections municipales qui s'est déroulé le 15 mars 2020, notamment en raison des craintes suscitées par l'épidémie de coronavirus encore très active à cette période. Puis-je aller voter ce dimanche 28 juin au second tour si je n'ai pas voté au premier tour ?

Vous pouvez toujours vous rendre au second tour si vous remplissez l'un des trois critères suivants, rappelle le site du gouvernement :

- je suis inscrit d'office sur les listes électorales parce que j'ai 18 ans avant le 28 juin,

- je suis inscrit d'office sur les listes électorales parce que j'ai obtenu la nationalité française avant le 28 juin, ou

- je suis inscrit sur les listes électorales sur décision du tribunal judiciaire : je me présente au bureau de vote avec la décision du juge qui m'y autorise.

Les autorités rappellent que "toute personne qui estimerait remplir les critères d'inscription peut s'adresser au juge judiciaire jusqu'au jour du scrutin pour demander son inscription sur la liste électorale."