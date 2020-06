publié le 26/06/2020 à 23:30

Avec les chamboulements dus au coronavirus, le second tour des municipales se déroulera ce dimanche 28 juin au lieu du 22 mars dans près de 5.000 communes. Malgré ce décalage de près de trois mois, le vote par procuration est toujours possible et est même simplifié. L’établissement de la procuration peut se faire jusqu’à la veille du scrutin, le samedi 27 juin, même si un dépôt tardif peut compromettre vos chances que la procuration arrive dans les temps.



En effet, il n’y a plus d’attestation sur l’honneur à remplir afin de justifier de son impossibilité à se rendre dans son bureau de vote mais seulement un formulaire à remplir avec les informations nécessaires à l’établissement d’une procuration comme son identité, celle de la personne qui votera à sa place, ses coordonnées et l’élection concernée par la procuration.

Les procurations du 22 mars toujours valables

Le formulaire peut être téléchargé sur Internet, rempli à la maison puis amené au commissariat ou au tribunal. Il peut aussi être récupéré directement sur le lieu où il faut le rendre. Dans tous les cas, une pièce d’identité est nécessaire une fois sur place. Quiconque vote dans la même commune que la vôtre même si ce n’est pas dans le même bureau de vote peut voter à votre place.

Mais nouveauté liée au coronavirus, il est désormais possible qu’un personnel de la police se déplace jusqu’à votre domicile pour l’établir. La demande peut être faite par téléphone ou par mail auprès du commissariat ou de la gendarmerie. S’il faut indiquer la raison de cette demande, aucun justificatif n’est à fournir. Autre nouveauté, un électeur peut détenir jusqu’à deux procurations réalisées en France.

Enfin, les procurations ayant été établies pour le second tour du 22 mars sont toujours valables pour le 28 juin et vous n’avez aucune démarche à faire si vous êtes concerné.

Les résultats du vote seront disponibles sur RTL.fr à partir de 20h.