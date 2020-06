publié le 28/06/2020 à 08:28

La période d'entre deux tours aura été très longue pour ces élections municipales. Ce dimanche, suite et fin de ce scrutin.

Les bureaux de vote ont ouvert à 8 heures dans près de 5.000 communes. À Lyon, la ville fait partie des points chauds de ce scrutin. L'enjeu est grand. Lundi, le paysage politique lyonnais aura totalement changé.

Deux élections ont lieu ce dimanche : celle du maire de la ville et celle du président de la Métropole. Avec trois listes à départager : les écologistes alliés à la gauche, arrivés en tête au premier tour, la droite alliée à l'actuel maire Gérard Collomb et la liste portée par David Kimelfeld et George Képénékian de La République en marche.

Nadia est venue dès l'ouverture du bureau de vote car l'enjeu est trop important. "Je suis allée voter au premier tour et je pense qu'il faut absolument que chacun d'entre nous s'exprime comme il le peut pour dire ce qui doit changer", explique-t-elle. Au premier tour, à Lyon, l'abstention était de 60%. La jeune femme espère une forte mobilisation ce dimanche.

Les résultats du vote seront disponibles sur RTL.fr à partir de 20h.

À écouter également dans ce journal

Abstention - Au premier tour des élections municipales, plus de 55% d'électeurs ne s'étaient pas déplacés. Les mesures sanitaires n'avaient pas rassuré, cela sera-t-il différent ce dimanche ?

Faits divers - Des incidents ont éclaté hier soir sur l'esplanade des Invalides à Paris entre quelques centaines de participants à une fête improvisée et les forces de l'ordre venues interrompre la soirée. L'appel au rassemblement avait été lancé discrètement sur les réseaux sociaux.

Police - Une manifestation de femmes de policiers a eu lieu samedi à Paris. Elles étaient une centaine réunies devant la préfecture de police pour soutenir la profession de leurs époux face aux accusations de racisme et de violences illégitimes.