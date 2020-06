Les infos de 8h - Municipales : quelles mesures d'hygiène dans les bureaux de vote ?

publié le 27/06/2020 à 08:35

La campagne pour les municipales est terminée, les candidats n'ont plus le droit de communiquer. Une chose est sûre : ils se souviendront longtemps de ce scrutin 2020, qui se sera étalé sur plus de trois mois.

Mais en cette veille du second tour, il faut encore rassurer les électeurs. Au premier tour l'abstention avait atteint un niveau inédit : plus de 55%. La peur de la contamination au coronavirus avait empêché les électeurs de se rendre aux urnes. Cette fois, tout est fait pour qu'ils puissent se rendre sereinement dans leur bureau de vote.

Dans cette salle polyvalente du quartier des trois ponts, à Roubaix, tout le matériel est déjà prêt. À la différence d'un premier tour géré dans l'urgence, les services municipaux ont pris le temps d'aménager les bureaux de vote avec des consignes strictes. "Tout le monde, que ce soient les électeurs ou les membres du bureau, portera un masque", explique Alain Vantroys, directeur de la relation usager à la mairie de Roubaix. "Si les électeurs n'ont pas de masque, on leur fournira un masque. On montrera sa carte d'électeur, on montrera surtout sa carte d'identité mais elle na va pas être touchée par les membres du bureau."

"Tout a été prévu de façon à ce qu'il n'y ait pas de contact physique", ajoute-t-il. "Les électeurs rentreront par un côté et sortiront pas un autre, sans se croiser." Après une abstention record, notamment dans les secteurs populaires, Karim Medjoun, le responsable du service élection, veut croire que les habitants seront plus rassurés. "Il y a eu toute une communication qui est de nature à rassurer les électeurs", explique-t-il. Dans les 46 bureaux de vote à Roubaix, "les assesseurs sont en nombre suffisant donc on peut penser qu'il y a aura une meilleure participation ce dimanche." Et pour ceux qui ne peuvent se déplacer, il reste la procuration, en augmentation elle aussi.

