EN DIRECT - Municipales à Paris : Rachida Dati est l'invitée de RTL Soir

publié le 25/06/2020

Après Anne Hidalgo et Agnès Buzyn, au tour de Rachida Dati de s'installer dans le fauteuil d'invitée de RTL Soir. Arrivée en deuxième position lors du premier tour des municipales à Paris, la candidate Les Républicains répond aux questions de Thomas Sotto à partir de 18h15 jeudi 25 juin.

La liste de la maire sortante PS Anne Hidalgo, alliée aux écologistes, arrive largement en tête des intentions de vote (45%) au second tour des municipales à Paris, devant celle de la candidate LR Rachida Dati (34%), selon un sondage BVA lundi.

Dans cette campagne pleine de rebondissements, l'ex-ministre de Nicolas Sarkozy essaie d'attirer les électeurs d'Agnès Buzyn (arrivée troisième avec 17,3% des voix) pour peser face à Anne Hidalgo, donnée pour favorite après son accord avec les Verts.

Suivez l'interview de Rachida Dati

18h39 - Sur les rebondissements dans l'affaire Kohler, Rachida Dati, ancienne Garde des Sceaux, accuse le parquet national financier d'être devenu une "officine". "Je suis magistrat, je suis pour l'état de droit. (...) J'ai l'impression que ça a failli ici, c'est dangereux, ça veut dire que ça bascule dans l'arbitraire."



18h38 - "Chacun sait qu'Agnès Buzyn ne peut pas gagner" : Rachida Dati tâcle la candidate de La République en Marche à la mairie de Paris, arrivée troisième au premier tour.



18h37 - "Je recevrai l'ensemble des organisateurs des manifestations et des événements festifs à Paris", déclare Rachida Dati.



18h36 - Rachida Dati souhaite diviser par deux le prix de la cantine dans la capitale, le faisant passer du prix maximal de 7 euros à 3.50 euros.

18h34 - "L'encadrement des loyers c'est transitoire, il faut refaire une politique d'encadrement des loyers digne de ce nom à Paris", déclare Rachida Dati. "Je créerai un chèque Paris d'avenir pour vous agrandir à chaque nouvel enfant, y compris votre appartement."



18h33 - Anne Hidalgo souhaite limiter la vitesse du périphérique à 50 km/h. "Si je suis maire de Paris je verrai avec la présidente de Paris, et toutes les communes de Paris pour savoir pourquoi il y a tant de monde sur le périphérique". Il faut plutôt selon elle "développer le transport collectif" pour désengorger les routes.



18h28 - "Quand on est maire de Paris on est pas que pour les principes (...) les pistes cyclables j'en ai mais on fait ça dans la concertation, mais on fait ça à l'échelle du grand Paris", répète Rachida Dati qui regrette que les "coronapistes" installées par Anne Hidalgo fleurissent "du jour au lendemain".



18h27 - "Vous vous levez un matin, vous n'avez pas de place de stationnement, vous avez une piste cyclable et vous n'avez rien demandé", insiste Rachida Dati. En janvier dans Le Grand Jury, elle avait déjà évoqué cette problématique.



18h25 - "Je fais un grand plan d'électrification de l'ensemble de Paris", explique Rachida Dati. L'objectif est d'inciter à l'achat des voitures électriques.

18h23 - Rachida Dati reproche aussi à Anne Hidalgo "la bétonisation de Paris". "On ne peut pas se dire écologiste et bétonner autant." La maire du VIIème arrondissement estime qu'il faut davantage végétaliser la ville en commençant par sécuriser le Bois de Boulogne et le Bois de Vincennes.

18h19 - "Moi les combats politiques je les mène jsuqu'au bout et la victoire est à portée de main", assure Rachida Dati qui nie être "en embuscade". La candidate Les Républicains est arrivé deuxième au premier tour des municipales à Paris, derrière Anne Hidalgo.

