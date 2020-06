publié le 11/06/2020 à 19:09

Une manifestation est organisée ce samedi 13 juin à Paris, place de la République, organisée par les proches d’Adama Traoré à l’appel du comité "La Vérité pour Adama". "Je ne pense pas participer à cette manifestation, mais bien sûr que je soutiens tout le combat antiraciste", a assuré Anne Hidalgo, invitée de RTL ce jeudi soir.

"Dans le déconfinement progressif, il y aussi le déconfinement des manifestations et de l’autorisation d’un certain nombre de rassemblements (…)", a-t-elle ajouté, souhaitant que "les mouvements sociaux ou antiracistes, les mouvements qui ont des revendications à porter et qui font partie de la démocratie, puissent s’exprimer".

Selon la maire de Paris, candidate à sa réélection et arrivée en tête du premier tour des municipales, "la crédibilité, la façon dont on a tous été très sérieux dans la gestion du confinement et maintenant dans le déconfinement" justifie "qu’on aille peut-être un petit peu plus vite en prenant toutes les précautions, par exemple avec le port du masque ou tous les gestes barrières qui doivent être rappelés en permanence, mais il faut assouplir".

Interrogée pour savoir s'il faut "déconfiner la démocratie", elle a assuré que ça ne pouvait pas "être la dernière chose qu’on déconfine".