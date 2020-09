publié le 17/09/2020 à 16:30

Depuis quelques semaines maintenant, l'épidémie de Covid-19 montre des signes de reprise. Si pour l'instant il s'agit principalement d'une hausse des contaminations, elle commence progressivement à se voir dans les cas les plus graves. Dans ce contexte, le ministre de la Santé Olivier Véran tient une conférence de presse ce jeudi 17 septembre.

En début de semaine, les règles ont été durcies à Bordeaux et en Gironde et à Marseille et dans les Bouches-du-Rhône, ainsi qu'en Guadeloupe, trois territoires où le virus est particulièrement actif. 42 départements sont, par ailleurs, en "zone rouge".

Le nombre de contaminations connaît une hausse régulière, près de 10.000 en 24 heures ce mercredi soir. Sur les sept derniers jours, 2.976 malades de la Covid ont été hospitalisés et 508 admis en réanimation, dont 649 et 100 pour la seule journée de mercredi. Il y a un mois, on comptait quotidiennement environ 200 hospitalisations et une trentaine d'admissions en réanimation.

Lors du Conseil de défense de vendredi dernier, "le Président a été exigeant sur un certain nombre de points, demandant des résultats", indique à l'AFP une source gouvernementale. La difficulté de se faire tester en raison des délais d'attente est particulièrement pointée du doigt.

17h13 - "Nous constatons une accélération de la diffusion du virus, explique Olivier Véran. Tous les indicateurs montrent une progression de l'épidémie. Le taux d'incidence est en hausse constante."



17h12 - "Nous avons réussi une stratégie de dépistage massif", se félicite le ministre de la Santé, qui reconnaît néanmoins de trop longs délais.

17h11 - "Les chiffres sont sans appel : la famille, les rassemblements amicaux sont des lieux de contamination, prévient Olivier Véran. "Nous sommes chacun et chacune les acteurs clefs de la lutte contre le coronavirus", explique-t-il, vantant les gestes barrière.



17h10 - "Je veux apporter toutes les informations en transparence" sur l'épidémie de Covid-19, indique le ministre de la Santé. "Nous avons abondamment communiqué pour faire la pédagogie des gestes barrière. Je tiens à saluer les efforts quotidiens des Français, les résultats sont visibles."



17h09 - "C'est désormais une réalité : l'épidémie est à nouveau très active dans notre pays. Nous devons apprendre à vivre avec le virus, avec ses phases aiguës qui nous obligent à faire plus d'efforts", note en introduction Olivier Véran.



17h07 - Le ministre de la Santé Olivier Véran prend place pour la conférence de presse.

17h02 - Dans certaines régions, les réanimations commencent à admettre de nouveaux des cas graves de coronavirus. C'est le cas à Bordeaux, où le reporter Philippe de Maria s'est rendu dans un hôpital sous tension.



16h56 - Le Royaume-Uni a annoncé de nouvelles mesures à compter de vendredi en raison d'une recrudescence du virus en Angleterre. Elle suit en cela de nombreux pays qui font face à une deuxième vague.



16h51 - Après Édouard Philippe, Olivier Véran ou encore Agnès Buzyn, une plainte vient d'être déposée contre le Premier ministre Jean Castex pour sa gestion de la crise de la Covid-19.



16h43 - Olivier Véran est particulièrement attendu sur la question des tests, alors que les délais sont très longs. Hier mercredi, les tests antigéniques, plus rapides, ont été autorisé.

16h37 - Olivier Véran revient en première ligne avec cette conférence de presse, qui a vocation à devenir hebdomadaire. Le ministre de la Santé est particulièrement mis sous pression, après des désaccords avec Emmanuel Macron.



16h30 - Bonjour et bienvenue dans ce live. Nous allons suivre ensemble les annonces du ministre de la Santé Olivier Véran attendues à 17 heures.

