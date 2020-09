publié le 14/09/2020 à 17:51

Le Premier ministre Jean Castex s'est inquiété le vendredi 11 septembre dernier de la situation épidémique à Bordeaux, Marseille et en Guadeloupe. En conséquence, il a demandé aux préfets concernés de prendre des mesures supplémentaires. Celui des Bouches-du-Rhône, Christophe Mirmand, a ainsi fixé de nouvelles règles ce lundi 14 septembre.

Dès lors, "dans les communes le taux d'incidence est supérieur au niveau du seuil d'alerte, le port du masque sera obligatoire de 6 heures à 2 heures du matin, à l'exception des espaces naturels", comme les Calanques à Marseille, a expliqué Christophe Mirmand. Elles sont 27 en tout.

"Pour toutes les autres communes, le port du masque ne sera obligatoire que dans les lieux publics les plus fréquentés" : marchés, zone d'attente des transports, écoles, etc. Le port du masque sera contrôlé et verbalisé le cas échéant.

Les visites limitées dans les EHPAD

"Dans toutes les communes seront réactivés les registres avec toutes les mesures en application pour la canicule", a annoncé le préfet. Il y aura des "tests préventifs des nouveaux personnels et des personnels de retour de vacances". "Une visite par jour, de maximum deux personnes" dans les EHPAD seulement sera autorisée.

"Les bars, restaurants, commerces resteront fermés de minuit trente à six heures". "La consommation debout est interdite comme les consommations à plusieurs", comme la pipe à chichas. Les contrôles vont être renforcés. La vente d'alcool à emporter et la consommation d'alcool sur la voie publique est interdite après 20 heures.

Les rassemblements limités

La diffusion de musique et les soirées dansantes sont également interdites pour éviter les rassemblements. Dans les communes où le taux d'incidence dépasse les 100 pour 100.000, les rassemblements de plus de 1.000 personnes sont interdits, ainsi que la fête des voisins, les Journées du patrimoine ou encore la foire de Marseille. Les fêtes étudiantes sont empêchées, les sorties scolaires sont suspendues.

Les salles de spectacle et les établissements sportifs ont leur capacité d'accueil limitée à 1.000 personnes, avec respect des gestes barrière. Les vestiaires sont fermés, en dehors des piscines. Les rassemblements statiques de plus de 10 personnes sont interdits dans les jardins et sur les plages.

Tout le monde appelé à un respect stricte des gestes barrière

Les réunions de plus de 10 personnes doivent être annulées ou respectées scrupuleusement les gestes barrière. La cadence des transports doit être augmentée, notamment aux heures de pointe. Les contrôles seront renforcés dans les entreprises, et le télétravail doit être privilégié ainsi que le décalage des horaires. Les responsables des cultes sont invités à respecter les gestes barrière, notamment la distanciation sociale.



"Des tests antigéniques vont être confiés au bataillon des pompiers de Marseille", a précisé le directeur de l'ARS, afin de faciliter le dépistage. Le directeur de l'AP-HM a de son côté annoncé que "25 lits supplémentaires de médecine" vont être créés pour "augmenter la capacité globale". La "même chose" va être faite pour les lits de réanimation, même si aucun chiffre n'a été communiqué.