publié le 16/09/2020 à 12:34

Sur la deuxième vague, tous les spécialistes et médecins ne sont pas d'accord, mais ce qui est sûr, c'est que le nombre de cas de Covid-19 augmente un peu partout dans le monde. Face à cette recrudescence, les autorités politiques prennent des mesures de restriction.

Un pays a d'ores et déjà annoncé se reconfiner, c'est Israël. Le gouvernement de Benyamin Netanyahou a annoncé qu'à partir de vendredi 18 septembre, retour à la maison pour tout le monde. Magasins, bars, restaurants devront rester fermés.

Seules les entreprises privées qui ne reçoivent pas de public sont autorisées à continuer leur activité pour ne pas totalement bloquer l'économie. C'est le seul pays au monde aujourd'hui à avoir remis en place ce confinement national. Du coup, certains ont préféré des reconfinements locaux.

Des reconfinements locaux

C'est d'ailleurs ce que préconise l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Le Maroc, les Philippines, la Nouvelle-Zélande, l'Australie ont reconfiné des régions, des villes, voire même des quartiers pour endiguer la propagation du virus sans pénaliser l'économie du pays.

Et cela semble fonctionner. En Australie, par exemple, un quart de la population a été reconfiné et cela fait deux jours que les autorités n'ont enregistré aucun décès du au Covid. C'est une première depuis deux mois.

En Europe, des mesures de restrictions

Chez les autres voisins européens, pas de reconfinement, mais ce sont plutôt des mesures de restriction. Londres, par exemple, a interdit les réunions privées de plus de six personnes. Et à Birmingham, la deuxième ville du pays très touchée, les règles sont encore plus strictes. Les rencontres entre amis ou famille sont totalement interdites,

Certes, les bars et restaurants restent ouverts, mais vous ne pouvez y aller qu'avec les membres de votre foyer. Autre exemple, le Danemark, qui a décidé de fermer les bars et les restaurants à 22 heures. Pourquoi ? Pour enrayer la propagation du virus chez les jeunes : une population souvent asymptomatique et qui contribue à la diffusion.

Le contre-exemple espagnol et le bon élève allemand

Et puis, enfin, l'Espagne, où les restrictions sont peut être les plus nombreuses : masque obligatoire partout dès 6 ans, rentrée étalée sur un mois... Madrid, la Catalogne, le Pays basque, les Baléares ont interdit les rassemblements de plus de 10 personnes. Mais malgré cela, l'Espagne reste l'un des trois pays européens les plus touchés.



Est-ce que ça veut dire que les restrictions ne fonctionnent pas? En tout cas, l'Espagne montre qu'en bout de chaîne, ces mesures doivent être respectées et appliquées. Sinon, ces restrictions ne servent à rien.



Autre exemple, l'Allemagne, où la population soutient son gouvernement, applique les mesures de manière stricte depuis des semaines.Les chiffres sont en Allemagne, parmi les plus bas d'Europe.

L'Inde dépassée

En Asie, en revanche, les autorités indiennes semblent totalement débordées, avec près de 100.000 nouveaux cas de Covid chaque jour. Et encore, ce sont les chiffres officiels en Inde, sûrement très en deçà de la réalité. Le gouvernement indien est totalement dépassé. Il ne peut pas enrayer la pandémie. Il se rabat désormais sur la jeunesse de sa population, souvent moins victime, et l'immunité collective. Ce sera peut être un peu juste pour limiter les dégâts.