publié le 14/09/2020 à 13:21

La France a dépassé désormais le million de tests de dépistage de la Covid-19 par semaine, a annoncé vendredi 11 septembre le Premier ministre. Toutefois, politiques comme professionnels de santé font le constat que les laboratoires sont engorgés et que les délais pour avoir les résultats s'allongent. Les test antigéniques, plus simples et plus rapides, pourraient être utilisables "dans la semaine", a affirmé Martin Hirsch, directeur de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), ce lundi 14 septembre sur BFMTV.

"On a commencé vendredi (11 septembre, ndlr) dernier à regarder comment ça fonctionnait, a expliqué Martin Hirsch. Dans les jours qui viennent, il faut qu'un arrêté ministériel soit pris pour qu'ils soient utilisables hors laboratoire. Je pense qu'il sera pris rapidement."

"Dans la semaine, ces tests seront utilisables, seront autorisés, a complété le directeur de l'AP-HP. Je rappelle les deux différences (avec les tests PCR, ndlr). La première différence, c'est qu'on a le résultat en 20 minutes. La seconde différence, c'est qu'on a pas besoin de les faire dans des laboratoires de biologie spécialisés, ceux où il y a la queue."

Ces tests resteront entre les mains de professionnels de santé Martin Hirsch, directeur de l'AP-HP Partager la citation





Concrètement, un test antigénique est réalisé comme un test PCR. Tout comme lui, il faut réaliser un prélèvement au fond de la cavité nasale, à l'aide d'un écouvillon. Là-dessus, pas d'amélioration pour les patients. De même, comme les tests PCR, le test antigénique permet de savoir si on est infecté au moment du dépistage.

En revanche, le test PCR et le test antigénique ne cherchent pas le même signe de la présence du virus. Le test PCR cherche l'ARN du virus, son code génétique, l'équivalent de notre ADN. Les tests antigéniques repèrent, eux, les antigènes du coronavirus, des protéines produites par lui, présentes à sa surface, et où les anticorps qui combattent le virus viennent se fixer, explique Le Monde.

Un test pour tester à grande échelle

La fiabilité de ces tests est "tout à fait adaptée à du dépistage", a-t-il expliqué : "Vous êtes symptomatiques, vous avez rencontré quelqu'un de symptomatique, le test n'est pas pour vous. Faites un test PCR".

"Vous avez été dans un rassemblement de beaucoup de monde, vous ne savez pas quelle est votre situation, le test rapide est fait pour vous, car il est un peu moins sensible, a ajouté le directeur de l'AP-HP. Pour vous donner un ordre de grandeur, sur 10 patients contaminants repéré par PCR, le test rapide en repérera probablement neuf".