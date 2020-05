Coronavirus : qu'appelle-t-on le taux de reproduction du virus ?

publié le 22/05/2020 à 16:36

Le taux de reproduction du coronavirus est un indicateur de suivi de l'épidémie. On l'appelle aussi le R0 et il permet de savoir combien de personnes un malade peut contaminer. Il est assez complexe à calculer. Ce sont des statisticiens, des épidémiologistes qui s'en chargent.

Quel que soit le virus, ils tiennent compte de trois facteurs, le premier étant la durée durant laquelle le malade est contagieux, qui est d'environ de 14 jours pour le coronavirus. Le deuxième est le nombre de contacts en moyenne, à l'échelle d'une population, on a par jour ou par semaine. Le dernier est la probabilité de transmission. On parle ici de savoir si on applique toujours les règles d'hygiène et de distanciation.

On met ainsi tous ces facteurs ensemble et on obtient un chiffre. Au début de l'épidémie de coronavirus, le R0 était de 3,5 environ en France, donc un malade contaminait plus de trois personnes et dix malades en contaminaient 35.

Un R0 actuel de 0,6 pour le coronavirus

Aujourd'hui, il est autour de 0,6, donc dix malades en contaminent six. Ainsi, quand l'indicateur est inférieur à un, l'épidémie ralentit, sous l'effet du confinement et de la diminution de nos contacts et de l'application des gestes barrières.

Quand on arrivera à 0, l'épidémie sera terminée. En attendant, il ne faut pas repasser au-dessus de 1. À noter que la maladie la plus contagieuse est la rougeole avec un R0 de 18, donc un malade contamine 18 personnes. Pour la grippe saisonnière, le taux de reproduction est de 1,3.