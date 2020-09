et AFP

publié le 11/09/2020 à 16:20

Le gouvernement "va être obligé de prendre un certain nombre de décisions difficiles", avait prévenu mercredi Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique sur RTL. Ce vendredi 11 septembre, se tenait un Conseil de défense, pour prendre des mesures afin de "donner de la visibilité sur les prochaines semaines", selon Emmanuel Macron, au moment où la France redoute un rebond de l'épidémie de Covid-19.

Le Premier ministre Jean Castex dévoile une liste de mesures et d'orientations à 17h00. Le chef du gouvernement fera cette déclaration depuis Matignon où il s'est placé en isolement après avoir côtoyé samedi dernier le directeur du Tour de France, positif au Covid-19.

Des mesures de reconfinement localisées vont-elles être annoncées ? Pour Jean-François Delfraissy, "les enjeux ne sont pas que sanitaires, mais également sociétaux et économiques". Le président du Conseil scientifique estime qu'"il faut que la France reparte et qu'on apprenne à vivre avec la Covid".

Suivez les annonces de Jean Castex :

16h30 - Hier jeudi 10 septembre, Emmanuel Macron a promis des décisions afin de "donner de la visibilité sur les prochaines semaines." Il a reconnu que "le virus circulait beaucoup" et veut "ralentir au maximum" et "stopper la circulation" du coronavirus.

16h15 - Bonjour et bienvenue dans ce live pour suivre avec nous les annonces de Jean Castex.