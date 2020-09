Coronavirus en France : quels départements ont dépassé le seuil d'alerte ?

publié le 11/09/2020 à 12:26

De nouvelles mesures sanitaires devraient être annoncées, ce vendredi 11 septembre, après un Conseil de défense très attendu. Dans son point hebdomadaire, publié la veille, Santé Publique France annonce une augmentation des hospitalisations, des taux de positivité et de la circulation du coronavirus.

35 départements en métropole, et 6 en Outre-mer, ont enregistré, cette semaine, au moins 50 nouveaux cas de Covid-19 pour 100.000 habitants, ce qui les place au-dessus du seuil d'alerte. Ils sont 16 de plus qu'il y a une semaine. À l'échelle nationale, ce seuil est également franchi, avec 70,5 cas pour 100.000 habitants.

Les situations locales pourraient entraîner des mesures différenciées et spécifiques. Le 10 septembre, Emmanuel Macron affirmait, lors d'un déplacement en Corse, que les décisions sanitaires seraient "déclinées territorialement".

Taux d'incidence les plus élevés dans les Bouches-du-Rhône et en Guadeloupe

Le département des Bouches-du-Rhône, et plus particulièrement Marseille, voit son nombre de cas augmenter de façon alarmante depuis plusieurs semaines déjà. Il présente pour l'heure le taux d'incidence le plus élevé en métropole, avec 196 cas pour 100.000 habitants, dépassé uniquement par la Guadeloupe (228).

Suivent six autres départements avec des taux d'incidence supérieurs à 100 cas pour 100.000 habitants : la Gironde (159), Paris (150), les Alpes-Maritimes (134), le Rhône (133), le Val de-Marne (125) et les Hauts-de-Seine (119).

28 autres territoires en métropole ont dépassé le seuil d'alerte, mais pas la barre des 100 contaminations pour 100.000 habitants. C'est le cas de tous les départements d'Île-de-France, mais aussi le Nord et le Pas-de-Calais, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire et l'Ille-et-Vilaine ou encore la Haute-Corse et la Corse-du-Sud.

Les autres départements concernés sont la Seine-Maritime, le Loiret, la Côte-d'Or, le Puy-du-Dôme, l'Ain, l'Isère et la Loire, les Pyrénées-Atlantiques et les Pyrénées-Orientales, le Tarn-et-Garonne et la Haute-Garonne ainsi que l'Hérault, le Gard, le Vaucluse et le Var.

L'ensemble de ces départements devraient désormais être placés en zone rouge. D'autres pourraient l'être bientôt, de façon anticipée.