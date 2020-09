publié le 05/09/2020 à 20:01

Olivier Véran continue sa politique de prévention. Le ministre de la Santé a demandé aux Français ce samedi 5 septembre, "d'être pleinement acteurs pour freiner la propagation du virus". Selon lui, "dans les quinze prochains jours, il y aura une augmentation du nombre de cas graves d'hospitalisation".

Dans un entretien accordé à BFMTV ce samedi, Olivier Véran a donc appelé à la vigilance. "Nous sommes sur une évolution qui est plus lente, mais qui doit nous alerter", a souligné le ministre en précisant qu'aujourd'hui, "on constate que la courbe des hospitalisations et des réanimations augmentent".

"Je fais de la transparence, a-t-il martelé. Je considère que les mesures que nous avons mises en place et notamment l'action que mènent les Français au quotidien en respectant les gestes barrières, devraient nous permettre de commencer à observer une décroissance de l'augmentation du nombre de cas".

"Ce que je peux vous dire d'ores et déjà, c'est que l'hospitalisation et l'admission en réanimation, n'est que le reflet de la situation épidémique d'il y a deux semaines", explique encore le ministre de la Santé. Il est donc évident, selon lui, que "dans les quinze prochains jours, il y aura une augmentation du nombre de cas graves d'hospitalisation"