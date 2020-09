publié le 10/09/2020 à 12:01

Quelles sont les régions où le coronavirus circule le plus ? Invité de RTL jeudi 10 septembre, le Professeur Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique a précisé qu'il s'agissait principalement des "grandes métropoles".

"Ce n'est pas seulement Marseille et (la région) PACA, mais que c'est vrai également à Bordeaux, que c'est vrai également à Lyon, et qu'en région parisienne on est non plus pas très loin", a-t-il détaillé.

"Il y a 20 grandes métropoles qui font pratiquement 27 millions d'habitants, a-t-il expliqué au micro d'Alba Ventura et Yves Calvi. C'est là où il y a le travail, c'est là où y a une densité de population, c'est là où il y a les transports... C'est là où y a les grand enjeux qui vont se passer dans les semaines qui viennent."

Bien qu'un nouveau confinement ne soit pas "exclu" pour ces grandes villes. "Il faut tout faire pour ne pas reconfiner localement", a insisté Jean-François Delfraissy.