et Nicolas Barreiro

publié le 11/09/2020 à 08:12

L'épidémie de Covid-19 connaît un rebond inquiétant en France alors qu'un nouveau Conseil de défense est prévu ce vendredi 11 septembre. Emmanuel Macron, lui, promet de donner de la visibilité sur les prochaines semaines, d'être "exigeant et réaliste, mais sans céder à la panique".

Aucune annonce tonitruante n'est prévue pour le moment, mais probablement des mesures ciblées sur certaines zones rouges ou certaines populations comme les personnes âgées.

Les professionnels de santé attendent plus que ça. Pour eux, il y a sans doute un effort à faire sur le dépistage, car actuellement, les laboratoires sont totalement débordés. Il faut parfois une semaine pour obtenir des résultats, ce qui ne sert plus à grand chose. "Finalement, les personnes qui ont réellement besoin de faire un test PCR, soit les personnes symptomatiques et les cas contacts, ont des délais beaucoup trop longs", s'indigne un médecin parisien.

"Simplement parce que les clients, sous couvert qu'ils n'ont plus besoin d'ordonnance et que c'est gratuit, vont faire des tests PCR pour tout et n'importe quoi", explique-t-elle. Elle conclut en exprimant le souhait que l'on "revienne à une prescription pour les PCR".

À écouter également dans ce journal

Nicolas Sarkozy - L'ancien président de la République est à l'origine de la polémique du jour, invité sur le plateau de Quotidien jeudi, où il a semblé faire le lien entre les "singes" et les "nègres".

Justice - Dans le Haut-Rhin, 14 "gilets jaunes" ont été arrêtés par la gendarmerie, soupçonnés d'avoir incendié 9 pylônes 4G. Ils ont reconnu être les auteurs de ces actes.

Football - Le Paris Saint-Germain chute dès son premier pas en Ligue 1. Le champion en titre, affaibli par la Covid, a perdu face à Lens.