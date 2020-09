publié le 10/09/2020 à 11:38

"Le gouvernement va être obligé de prendre un certain nombre de décisions difficiles dans les huit à dix jours", affirmait Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique, le 8 septembre devant le Sénat. Deux jours plus tard, Emmanuel Macron affirme que ces décisions seront prises le vendredi 11 septembre, dans l'objectif de "donner de la visibilité sur les prochaines semaines".

En déplacement en Corse, le président de la République a été interrogé sur les propos du président du Conseil scientifique. Reconnaissant que "le virus circule beaucoup", il a estimé que "le conseil scientifique est dans son rôle, qui est technique".

Mais selon lui, les "décisions" doivent être prises par des dirigeants "démocratiquement élus", en "essayant d'être le plus transparents et le plus clairs possible".

Emmanuel Macron souhaite maintenant "ralentir au maximum" et "stopper la circulation" du virus, à travers une "organisation de la vie sociale" adaptée au contexte. Il faut néanmoins permettre "de continuer à vivre", a précisé le chef de l'État, citant notamment les besoins de "soigner les autres pathologies", et "éduquer nos enfants".

Les décisions prises devront être "déclinées territorialement", a-t-il rajouté, avant d'inviter les Français à "prendre leur part de responsabilité", estimant que "nous sommes tous et toutes les dépositaires de cette lutte contre le virus".

Invité de RTL ce jeudi 10 septembre, Jean-François Delfraissy avait indiqué que "les enjeux ne sont pas que sanitaires, mais également sociétaux et économiques", et que les choix à venir ne seraient donc pas "uniquement sanitaires".