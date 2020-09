Coronavirus : Macron grondé par des enfants pour avoir enlevé son masque

publié le 10/09/2020 à 20:12

Mardi 8 septembre, Emmanuel Macron a été obligé d’enlever son masque lors d’une visite à des lycéens, après avoir eu une quinte de toux. Le chef de l’État a alors toussé dans sa main (et non dans son coude) avant de demander un masque plus léger. Un épisode relayé dans les médias et sur les réseaux sociaux, et qui n’a pas échappé a des enfants de Bonifacio (Corse), où Emmanuel Macron était en visite ce jeudi.

En effet, il été relevé que le président avait enlevé son masque, qu’il a ensuite donné à quelqu’un d’autre. "C’est vraiment dégueulasse", a tancé un enfant sans filtre. "Il l’a pris par le fil et puis il l’a jeté", a explique l’accusé Macron. Il a aussi précisé que la personne s'était nettoyée les mains ensuite.

"Je vais mettre un masque plus léger parce que j'ai dû absorber un truc du masque", avait demandé alors Emmanuel Macron, qui de toute façon avait aussi respecté la distanciation sociale et les gestes barrière face à l'assistance.