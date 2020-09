publié le 11/09/2020 à 13:46

C'est la journée des décisions difficiles sur l'épidémie de coronavirus. Le conseil de défense se réunit ce vendredi 11 septembre et doit prendre des mesures pour "donner de la visibilité sur les prochaines semaines" d'après Emmanuel Macron, d'autant que le nombre de contaminations n'a jamais été aussi élevé. Près de 10.000 cas sur les dernières 24 heures.

La quatorzaine devrait se transformer en semaine pour les personnes contaminées, et on espère une décision concernant les tests, puisque les laboratoires sont surchargés.

Il faut parfois sept jours pour avoir les résultats, faire des heures de queue, ce qui peut décourager des personnes symptomatiques, qui auraient vraiment besoin d'être testées. C'est aussi rageant pour les cas contacts qui ont besoin d'un test pour reprendre le travail.

Une solution simple serait de rendre prioritaire les personnes qui ont une ordonnance. Votre médecin pense que vous avez une bonne raison, il vous prescrit un test. Au labo, vous êtes prioritaire dans la queue et surtout pour les résultats. Les personnes qui actuellement vont se faire tester juste pour savoir pourraient toujours le faire mais leurs prélèvements seraient analysés après.

L'idée aussi est de ne pas se faire tester tous les trois jours. Sofiane Benhabib, qui dirige 65 laboratoires en Provence, en appelle à la responsabilité des Français. "J'en appelle au sens civique de nos concitoyens pour respecter et satisfaire ce tri. Je crois que ça doit passer par les canaux officiels mais que ça doit aussi être admis par la population."

Les laboratoires espèrent également l'homologation de nouveaux tests et qu'ils soient produits en France pour ne pas dépendre la Chine ou des États-Unis.

