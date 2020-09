Coronavirus : "Il ne faut pas revenir à un confinement", selon Delfraissy

publié le 10/09/2020 à 09:19

Jean-François Delfraissy a assuré mercredi 8 septembre devant le Sénat que "le gouvernement va être obligé de prendre un certain nombre de décisions difficiles dans les huit à dix jours".

"J'ai voulu indiquer que les décisions allaient être difficiles à prendre. Je ne sais pas encore quelles décisions seront prises", précise le président du Conseil scientifique sur RTL ce jeudi 10 septembre. Une chose est sure, pas question de reconfinement global de la France pour Jean-François Delfraissy. "Le Conseil scientifique et moi-même, on est persuadés qu'il ne faut pas revenir à un confinement", assure-t-il au micro de RTL.

Pour Jean-François Delfraissy, "les enjeux ne sont pas que sanitaires, mais également sociétaux et économiques". Il assure donc que malgré le rebond de l'épidémie et la recrudescence de cas, "le choix ne sera pas uniquement sanitaire".

Jean-François Delfraissy estime qu'"il faut que la France reparte et qu'on apprenne à vivre avec le Covid". Il rappelle malgré tout que "depuis quelques semaines, le virus recommence à circucler de façon significative". Le président du Conseil scientifique juge que le niveau de l'épidémie est "inquiétant" dans certaines régions, "en particulier dans le Sud, mais aussi à Bordeaux". Des chiffres qui "montrent que le système de soins va être bousculé à partir de début octobre dans certaines régions".