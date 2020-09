Roselyne Bachelot favorable à la panthéonisation de Rimbaud et Verlaine

et AFP

publié le 09/09/2020 à 21:07

"Ce ne serait que justice", selon les auteurs de cet "appel au président de la République", une pétition pour faire entrer les poètes du 19ème siècle Arthur Rimbaud et Paul Verlaine au Panthéon.

"Est-ce ainsi que la France honore ses plus grands poètes ?", demande le texte, au bas duquel apparaît, en premier, le nom de l'actuelle ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. Son ministère précise cependant qu'elle n'est pas directement signataire de cet appel, mais souhaite simplement apporter son soutien à l'initiative.

À l'origine de la demande un groupe d'intellectuels, académiciens et universitaires passionnés de Rimbaud et Verlaine, qui ont obtenu des soutiens de poids avec, en plus de Roselyne Bachelot, certains de ses prédécesseurs comme Franck Riester ou encore Jack Lang.

Les auteurs du texte déplorent les lieux de sépultures actuels de ces deux "grandes figures littéraires". Rimbaud repose dans un caveau familial aux côtés de "son ennemi et usurpateur, Paterne Berrichon", un poète mineur qui épousa sa sœur et fit du tort à sa postérité, tandis que Verlaine est enterré au cimetière des Batignolles à Paris, "près du périphérique sous d'affreuses fleurs en plastique".