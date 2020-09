Coronavirus : la Pr Karine Lacombe annonce sur RTL avoir été testée positive

publié le 08/09/2020 à 19:35

Cheffe du service des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Antoine (Paris) et en première ligne dans la lutte contre le coronavirus, la professeure Karine Lacombe a elle-même été testée positive à la Covid-19. Invitée par RTL, elle a préféré effectuer son entretien à distance, "par précaution", bien qu'elle ne présente pour l'instant pas de symptômes.

La chercheuse soupçonne la rentrée des classes, et celle en particulier de sa fille, d'être à l'origine de sa contamination. Après avoir repris les cours, celle-ci "présente un nez qui coule" depuis quelques jours.

"On était tous inquiets" par rapport à la rentrée scolaire du 1er septembre, note Karine Lacombe, qui aurait souhaité un protocole sanitaire "plus contraint" dans les écoles. Elle note cependant que l'on "essaye de faire le maximum pour trouver un compromis entre de bonnes règles sanitaires et la possibilité pour chacun de vivre le plus normalement possible".