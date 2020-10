Couvre-feu : jouir, manger, ranger... Les activités à faire chez soi de 21h à 6h

publié le 16/10/2020 à 14:02

C'était une annonce attendue d'Emmanuel Macron. À partir du samedi 17 octobre à minuit, 9 métropoles, dont Paris, Lyon et Toulouse, devront respecter un couvre-feu de 21 heures à 6 heures du matin.

Terminées donc les soirées au restaurant, entre proches et amis jusqu'à tard dans la soirée. Pour certains et certaines, cette nouvelle mesure pour lutter contre la propagation du coronavirus, peut être un coup très dur au moral. Comment réussir à entretenir un lien social tout en devant être chez soi à 21 heures et après une longue journée de travail ? Pour vous redonner du baume au cœur et vous donner l'envie de sortir de votre zone de confort, sans être dehors, découvrez notre sélection d'activités à réaliser chez soi.

Du traditionnel visionnage de films et séries que vous pouvez enfin rattraper, à la méditation, l'écriture et le dessin, sans oublier le grand retour des apéros et dîners en visio, nous espérons que vous y trouverez votre compte et que vos soirées seront ainsi plus douces.

Prendre soin de son corps et de sa peau

Prendre du temps pour soi, c'est une chose à laquelle on pense, mais qu'on ne réalise pas souvent. Par manque d'envie, de temps, voire de pratique. Vous pouvez démarrer avec des soins hydratants, pour certains parfumés. N'oubliez pas de vérifier si votre peau tolère les crèmes que vous comptez acheter.

Après une douche et une fois la peau séchée, enduisez votre épiderme d'une texture fondante et veloutée. N'hésitez pas à masser certaines zones, comme les jambes, pour augmenter la sensation de bien-être. Parfumée ou non, la sensation de votre peau choyée devrait être idéale avant d'enfiler votre pyjama fétiche. On n'oublie pas de prendre soin de ses mains, ses lèvres, ses cheveux et ses pieds.

Vous pouvez aussi organiser un rituel pour votre peau du visage. La démaquiller, la tonifier, la rendre plus éclatante. Avant d'acheter des produits, n'oubliez pas d'en parler à un professionnel pour vérifier lesquels correspondent à votre type de peau. Poursuivez votre soin en réalisant des massages sur votre peau pour activer la circulation du sang, profitez du moment de la pose de votre masque pour, par exemple, faire des exercices de respiration... Créez un espace de détente le temps de cette activité : bougies, lumière tamisée et playlist spéciale. En somme, une soirée romantique avec votre moi intérieur.

Cuisiner

Rémy le petit chef de "Ratatouille" Crédit : Buena Vista International

Une des activités stars du confinement devrait revenir à la mode pendant le couvre-feu. Que vous soyez un ou une cordon bleu, néophyte, allergique à tout ce qui touche de près ou de loin à la préparation d'un repas, lancez-vous. Après tout, cette sélection est là aussi pour vous accompagner à sortir de votre zone de confort pour rendre cette période plus douce. Pour changer du pain maison et avec l'hiver arrivant à grands pas, c'est le moment de préparer des plats réconfortants : hachis fondant, aligot crémeux, raclette, gâteau au chocolat...

Vous pouvez aussi tenter des recettes traditionnelles d'autres pays, afin d'émoustiller les papilles et vous permettre de voyager, sans bouger de chez vous. Et pourquoi ne pas faire ainsi une soirée à thème avec film et musique pour prolonger l'expérience ? Vous pouvez aussi convier des amis, pas plus de six personnes, en démarrant la soirée tôt pour qu'à 21 heures tout le monde soit à la maison.

Jouir avec les oreilles

Pour les personnes vivant sans partenaires et célibataires, les temps sont durs pour se faire plaisir à deux. Alors oui, on peut se faire plaisir seul et seule, avec un sextoy ou les mains libres. Et vous pouvez faire tout cela avec un casque sur vos oreilles. Podcast, vidéos ASMR, chroniques, récits ou guides masturbatoires sont nombreux. Parmi notre sélection "non exhaustive et parfaitement subjectives", laissez-vous tenter, par exemple par Voxxx, ce podcast est la conjonction de la voix et du porno. La pornographie et l'érotisme sont souvent réduits aux arts visuels mais la voix et le récit peuvent être d'excellents moteurs du plaisir pour qui y est sensible ou Coxxx, une nouvelle "invitation au plaisir" mais pour "phallus audiophiles" cette fois. Les récits sont toujours directs, bien écrits et accompagnés de subtils bruitages.

Jouir tout court

Découvrez le porno féministe, rebattez les cartes de la sexualité, apprenez à ne plus considérer l'orgasme comme objectif, amusez-vous avec un sextoy, bref, prenez soin de vous, évacuez les tensions et oubliez tout le reste en vous laissant transporter par les vagues de plaisir. Vous le méritez.

Pratiquez le yoga

Les bénéfices du yoga sont depuis longtemps connus et reconnus. Chacun et chacune peut le pratiquer à son niveau chez soi. Cela vous permettra de vous détendre, travailler votre corps et votre esprit. Pour le pratiquer en toute sécurité et éviter de finir avec le dos en compote, pensez à prévoir un tapis pour ne pas réaliser les postures à même le sol dur et à ne pas vous lancer directement dans des positions acrobatiques.

Un homme pratique le yoga (illustration) Crédit : PATRICK BAZ / AFP

Le yoga est un sport et comme tout sport il peut entraîner des blessures. Assurez-vous donc de suivre des cours, en ligne, réalisés par des professeurs et à respecter leurs indications. Il existe aussi le yoga des yeux, qui consiste en un mélange de mouvements, de relaxation et de respiration qui permet de travailler la mobilité et de prolonger le dynamisme de l'œil. C'est l'affaire de 5 à 10 minutes par jour et, bien sûr, ça se fait sans lunettes.

Découvrir la méditation

L'idée est de vous apaiser, prendre le temps de vous écouter, organiser vos pensées et chassez les énergies négatives. Il existe plusieurs façons de vous permettre de méditer : allumer une bougie, lancer une playlist avec des sons de la nature et fermer les yeux. Pour les enfants comme pour les adultes, on s'assoit en tailleur ou sur une chaise le dos bien droit. On prend conscience de sa respiration : du ventre qui se gonfle d'air puis se vide.

> Bruit de la mer, Chant des Oiseaux - Détendre...

Il existe aussi la méditation en pleine conscience. "La pleine conscience, c'est une capacité que l'on a toutes et tous : être présent-e à l'expérience telle qu'elle est", explique Gwénola Herbette à RTL.fr, docteure en psychologie, instructrice MBSR, acronyme de "Mindfulness-based Stress Reduction" ("Réduction du Stress Basée sur la Pleine Conscience" en français). Sa pratique régulière permettrait notamment le renforcement du système immunitaire, la réduction de l'anxiété ou encore la prévention des rechutes dépressives.

Organiser une soirée pyjama

C'est un concept qui devrait revenir à la mode avec le couvre-feu. Avec un ou une proche, voire un ou une crush, la soirée pyjama s'impose. Alors attention de ne pas dépasser le nombre de six personnes chez soi et de respecter les gestes barrières. Si vous habitez à Paris, on se doute que votre palace ne pourra accueillir plusieurs personnes, mais une soirée pyjama marche aussi à deux. Bien évidemment, il faut portez votre plus beau pyjama.

Jennifer Garner dans le célèbre "30 ans sinon rien" Crédit : Gaumont Columbia Tristar Films

C'est le moment idéal de (re)voir un film culte des années 90 ou 2000 comme les comédies américaines 30 ans sinon rien, Mean Girls, Joue-la comme Beckham, ou plusieurs épisodes de la saga Harry Potter ou Star Wars. Sans oublier un film d'épouvante pour la nuit d'Halloween. Le tout accompagné de mets sucrés régressifs et arrosez de tisanes ou tout autre boisson (attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé).

Le retour des apéros en visio

On pensait ne plus avoir besoin de se servir des applications Zoom, Facetime ou Skype, mais avec le couvre-feu, c'est idéal. Restez proches de tout le monde, en respectant le confinement et les gestes barrières, c'est possible avec les appels vidéos. L'occasion d'organiser de nouvelles sessions de jeux en ligne : Uno, le Loup-Garou, ou encore le Scrabble. Vous pouvez aussi organiser des quizz. Libre à vous de donner des gages à celles et ceux qui donneront la mauvaise réponse.



Écrire, dessiner, colorier

Réveillez l'artiste, l'auteur, l'auteure, qui est en vous. Mais loin de votre tablette, ordinateur et téléphone. Prenez stylos, crayons, feutres et noircissez des pages de cahier. Coucher sur le papier vos pensées, vos rêves, vos mantras, peut vous aider à vous délester d'une certaine charge mentale et de vous aider à y voir plus clair. Vous pouvez aussi vous lancer dans la rédaction de nouvelles ou de lettres, un moyen comme un autre pour entretenir un contact avec autrui, désuet, certes, mais qui peut changer la donne.

Essayez aussi les mandalas, terme emprunté à la langue sanskrite et qui signifie "cercle". Ce sont des carnets remplis de cercles de formes diverses à colorier. Les effets sont bénéfiques et reconnus dans l'art thérapie.

Savourer un bon livre

Vos livres prennent la poussière sur vos étagères ? Depuis des semaines, voire des mois, vous vous dites 'Quand j'aurai le temps, je lirais telle œuvre' ? Et bien là, du temps le soir, vous en aurez. Que ce soit des classiques, comme L'Amant de Marguerite Duras, Le Comte de Monte-Cristo d'Alexandre Dumas ou encore Double assassinat dans la rue Morgue d'Edgar Allan Poe, des œuvres pour sensibiliser au féminisme telle The Hate You Give d'Angie Thomas, Les Glorieuses de Rebecca Amsellem et Jeune fille modèle de Grace Ly.

Le rangement, c'est maintenant

Ranger sa maison, son studio, son appartement est devenu plus ou moins une mode, relancée par la japonaise Marie Kondo. À travers le monde, elle a des millions d'adeptes qui ont adopté sa technique KonMari, de pliage de vêtements et d'organisations d'espaces de vie. Avec le couvre-feu, là encore, il n'y a plus vraiment moyen de repousser à plus tard votre rangement. Profitez-en pour faire du tri et donnez ce que vous ne portez plus.