Yoga : histoire d'un phénomène mondial

publié le 29/05/2020 à 20:00

Le yoga suscite un véritable engouement et beaucoup on découvert sa pratique ces dernières semaines pendant la période de confinement. Avec la journaliste Marie Kock, on vous raconte ses origines et comment, de Bikram aux Beatles, du LSD à la quête de soi, le yoga a conquit le monde.

Quand le yoga est-il né et dans quel pays ? Est-ce que le yoga est un sport ? Comment se déroule une séance de yoga ? Que veut dire le mot yoga ? Le yoga des origines est-il le même que celui d’aujourd’hui ? Comment devient-on professeur de yoga ? Quels sont les gestes les postures les plus populaires ? Est-ce que le yoga peut-être très physique ?



Notre invitée nous raconte également la retraite de yoga que font les Beatles à Rishikesh en 1968. Ce séjour en Inde popularise la pratique du yoga, mais donne également naissance au célèbre album des Beatles : The White album.

à lire : Yoga, une histoire-monde aux éditions La Découverte

