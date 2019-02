publié le 25/11/2018 à 09:12

Que vous ayez envie de faire plaisir à votre meilleure amie, votre sœur, une cousine éloignée, votre copine, ou vous-même, les rayons littérature ou essais des librairies ne devraient pas vous déplaire. Ces derniers hébergent en effet depuis quelques années maintenant de plus en plus de livres pouvant remplir deux objectifs : être un objet à la fois divertissant et instructif.



Parmi les sorties de l'année, certains de nos coups de cœur feraient même de parfaits cadeaux pour les fêtes de fin d'année. Ils ont été rédigés par des auteures engagées, racontent des fictions sous fonds de problématiques actuelles ou offrent une belle base pour comprendre les enjeux de notre société.

On vous le promet, ils pourront également convenir aussi bien à des lecteurs que des lectrices. À vous de déterminer selon les intérêts et passions de vos proches, à quelle personnalité pourrait correspondre ces livres.

Pour découvrir des héroïnes qui nous ressemblent

Homo sapienne, de Niviaq Korneliussen (édition La peuplade) : ce premier roman raconte le quotidien croisé de cinq jeunes vivant dans la ville de Nuuk, capitale du Groenland. Entre quête d'identité, récit amoureux, et éclatement des tabous, l'ouvrage de Niviaq Korneliussen, couvert de bonnes critiques, tient de l'universel tant il décrit le soulèvement d'une génération qui n'en peut plus de correspondre aux idéaux et stéréotypes imposés par la société.



The Hate You Give, d'Angie Thomas (édition Nathan) : finaliste du prestigieux National Book Award (le Goncourt américain), ce premier roman cristallise les enjeux derrière les violences policières dans le pays de Donald Trump à travers l'histoire de Starr, une adolescente noire de 16 ans vivant dans un quartier malfamé des États-Unis et qui voit l'un de ses meilleurs amis, tué sous ses yeux par un officier blanc. Le livre a été traduit cette année en français et son adaptation cinématographique sortira début 2019 avec Amandla Stenberg dans le rôle de Starr.

Jeune fille modèle de Grace Ly : le premier livre de Grace Ly, blogueuse derrière La Petite banane, raconte l'histoire de Chi Chi, jeune fille parisienne d'origine asiatique, surnommée "une banane", c'est-à-dire une fille jaune à l'extérieur et blanche à l'intérieur. Ce roman fictif, inspiré de la vie de son auteure, montre les dilemmes d'une adolescente tiraillée entre la tradition familiale et la société française dans laquelle elle souhaite évoluer sous fonds de racisme ambiant.



Comme un million de papillons noirs, de Mrs Roots (éditions Cambourakis) est un album pour enfants qui raconte l'histoire d'Adé, une petite fille noire dont les cheveux font l'objet de moqueries dans la cour de l'école. Lorsqu'elle se confie à sa mère, celle-ci lui apprend à aimer sa chevelure crépue, capable de se transformer, si l'on en prend soin, en "un million de papillons noirs". "Je me suis inspirée d'un souvenir", nous avons confié Mrs Roots au moment de la réédition de cet ouvrage qui permet, enfin, à de nombreuses petites filles françaises de se reconnaître en une jeune héroïne.

Autant en emporte la musaraigne de Maureen Wingrove, alias Diglee (éditions Michel Lafon) : Cléopâtre Wellington, treize ans, a embrassé pour la première fois un garçon. Il s’appelle Toni, c'est son nouveau petit ami mais des filles de son collège lui en font voir de toutes les couleurs. Dans la tome 2 du Journal intime de Cléopâtre Wellington, Diglee s'attache à représenter une adolescente gauche mais terriblement attachante. Une héroïne qui fera du bien aux jeunes lectrices.

Pour s'ouvrir au féminisme

Les Glorieuses, de Rebecca Amsellem (édition Hoebeke) : la fondatrice de la newsletter Les Glorieuses a pris la plume pour raconter en vingt chroniques son parcours de militante engagée pour l'égalité et les droits des femmes. Tout y passe : sororité, confiance en soi, consentement, intersectionnalité... le tout dans un ton accessible pour un texte truffé de références littéraires à potasser.



Équilibre le monde ! d'Aurélie Salvaire (Shift Balance): que peut-on faire pour rendre le monde meilleur concernant l'égalité entre les femmes et les hommes ? Beaucoup de réponses se trouvent dans cet ouvrage de plus de 450 pages qui recense trente tactiques "pour lancer [sa] propre révolution".



Beyoncé est-elle féministe ? Et autres questions pour comprendre le féminisme de Margaux Collet et Raphaëlle Rémy-Leleu (édition First) : cet ouvrage-manifeste d'Osez le féminisme, illustré par Diglee, fait le point sur ce qu'est le féminisme, de son histoire à ses enjeux actuels. Ajouté à cela des portraits de femmes oubliées de l'histoire et des conseils pour passer à l’action, voilà un ouvrage qui éveillera des consciences !