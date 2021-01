publié le 10/10/2020 à 11:03

"Est-ce qu'on aura assez de pommes de terre ?" "Si on est 6, il faut combien de kilos de fromage pour tout le monde ?" Vous reconnaîtrez sûrement dans ces questions existentielles de l'hiver, la préparation de la raclette. Plat star des périodes de froid intense, quelle que soit votre région, elle devrait cette année, s'inviter plus tôt que prévu à nos tables, tant les températures ont chuté brutalement.

Et si cette année vous changiez un peu de recette ? Certains et certaines puristes pourraient crier 'Au scandale !', mais un peu d'originalité pour émoustiller les papilles n'a jamais fait de mal à personne. N'oubliez pas que pour une bonne raclette, il faut de produits de qualité et donc se rendre chez votre fromager, maraîcher et charcutier.

Commençons par l'élément central : le fromage. Laissez-vous tenter par le reblochon, le morbier, le brie de Meaux la fourme d'Ambert, le saint-nectaire (attention aux nez sensibles pour les odeurs) ou encore le comté et la boîte chaude avec le Mont d'Or. Et si vous êtes intolérants au lait de vache, vous pouvez déguster une raclette avec une bûche de chèvre et du fromage de brebis. Certaines marques ont aussi lancé des gammes de fromages sans lactose.

Diversifier les accompagnements

Généralement, les pommes de terre se cuisent dans l'eau bouillante avec un peu de sel. Pourquoi ne pas les faire cuire au four (180 degrés pendant 35 minutes) en ajoutant du gros sel, du romarin et en les emballant dans du papier d’aluminium ? La peau sera plus croustillante et la chair toujours aussi fondante pour accueillir le fromage (vous salivez ? Nous, oui).

De la courge butternut pour votre raclette Crédit : Unsplash / Viviana Rishe

Invitez les légumes à votre table et faites plaisir à vos amis végétariens. Après tout, avec du fromage fondu, presque tout se mange. Cela vous donnera, en plus des nouvelles saveurs, quelques couleurs à votre table. Misez sur les légumes de saison que vous aurez fait cuire avant dans de l'eau bouillante. Ainsi fondants, les brocolis, aubergines, tomates, champignons, courgettes, choux-fleurs et autres courges butternut (à faire cuire au four) seront appréciés de tous et toutes. Vous pouvez aussi ajouter directement les morceaux de légume sur le fromage cru dans votre caquelon et laisser le mélange s'opérer pendant la cuisson.

"Bye" les jambons crus et cuits

Pour la charcuterie, outre les jambons crus et cuits, essayez aussi le speck, la coppa, la breasola, du chorizo, des fines tranches de magret (à faire cuire en même temps que le fromage), de la rosette, et les tranches de lard. Ces dernières peuvent être ajoutées sur le fromage pas encore tout à fait fondu, pour qu'elles se mettent à griller et se mêler à votre raclette. Vous pouvez aussi tenter une "raclette de la mer" avec des lamelles de saumon fumé, des crevettes, des coquilles Saint-Jacques, cuites ou grillées au préalable,

Booster les condiments et ajouter des épices

Le cornichon est aussi un indispensable de la raclette. Cette année, pensez aux pickles de poivrons, d'oignons rouges, de carottes ou encore de choux-fleurs. Misez aussi sur les oignons caramélisés ou frits, les câpres, les tomates séchées, ou les cornichons Malossol, plus gros que les cornichons traditionnels, mais moins vinaigrés.

Lancez-vous dans les pickles de carotte, chou-fleur et poivron Crédit : Unsplash / Brooke Lark

Enfin, invitez les épices à votre repas : paprika, curry, cumin, poivre, graines de moutarde à ajouter sur le fromage fondu pour rehausser son goût. Vous pouvez aussi saupoudrer d'herbes fraîches (congelées ou déshydratées) : ciboulette, thym, romarin, vos légumes, pommes de terre avant d'y ajouter le sacro-saint fromage fondu.