publié le 15/10/2020

Lors de son allocution télévisée de ce mercredi 14 octobre soir, Emmanuel Macron a annoncé l'instauration du couvre-feu pour les neuf métropoles en zone d'état d'alerte maximale entre 21h00 et 06h00 à partir de ce "samedi 0 heures".

Attention, lorsque le président de la République parle de samedi minuit, cela signifie en réalité qu’il faudra être chez soi dès ce vendredi 16 octobre à minuit. L’Élysée précise bien que c’est à partir de ce moment qu’"il ne sera plus possible de circuler dans la rue dans (c)es zones d'état d'urgence sanitaire, sauf muni d’une attestation dérogatoire". Cela concerne Paris et la région Ile-de-France, ainsi que les métropoles de Grenoble, Lille, Lyon, Aix-Marseille, Montpellier, Rouen, Saint-Étienne et Toulouse.

En cas de non-respect du couvre-feu, vous encourez une amende de 135 euros, et 1.500 en cas de récidive. Les personnes qui comptaient sortir une dernière fois avant les quatre prochaines semaines, voire jusqu'au 1er décembre si l'Assemblée nationale et le Sénat donnent leur accord, devront donc être vigilants sur l’heure à laquelle elles rentreront chez elles ce vendredi soir.

Un couvre-feu sera instauré de 21h à 6h dans les zones d’état d’urgence sanitaire. pic.twitter.com/hDrckFCt3B — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 14, 2020