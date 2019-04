Michel Cymes vous explique les bienfaits du yoga des yeux

publié le 10/04/2019 à 09:18

Passé un certain âge, on n'a plus le choix, on doit porter des lunettes pour lire, que ce soit ce qui est imprimé sur du papier ou ce qui apparaît sur les multiples écrans qui nous entourent, ordinateurs, tablettes, smartphones… Sauf que les lunettes sont comme des béquilles qui endorment le cerveau. Et par paresse ou confort, on en oublie de faire travailler nos yeux qui fonctionnent aussi, on ne saurait l'oublier, grâce à des muscles.



Un muscle, même s'il est petit, ça s'entretient. Et concernant les yeux, on peut pratiquer un yoga adapté qui consiste en un mélange de mouvements, de relaxation et de respiration qui permet de travailler la mobilité et de prolonger le dynamisme de l'oeil. C'est l'affaire de 5 à 10 minutes par jour et, bien sûr, ça se fait sans lunettes.

Pour travailler la mobilité des yeux, on peut s'exercer au balayage. Le balayage consiste à bouger les yeux de haut en bas, puis de gauche à droite, puis en diagonale. Vous faites 4 ou 5 allers-retours en vous efforçant de garder la tête fixe. Vous pouvez également bouger les yeux en leur faisant faire des cercles, dans un sens puis dans l'autre. À un moment, vous allez sentir que ça tire un peu dans les yeux. C'est normal. Ça veut dire que vos petits muscles ont bossé et là, vous pouvez arrêter et passer à autre chose comme le "palming", par exemple.

Le "palming", une technique pour détendre les yeux

Le "palming" est une technique aussi simple qu'efficace pour détendre les yeux. Il suffit d'avoir deux mains disponibles, ce qui est le cas d'à peu près la plupart d'entre nous.

Vous prenez vos mains, vous les frottez énergiquement l'une contre l'autre et, ce faisant, vous les réchauffez.



Une fois qu'elles sont bien chaudes, vous placez vos mains en coque sur les yeux, en prenant soin de bien serrer les doigts que vous posez sur le front. La base des mains, elle, vient se caler sous les pommettes. Ensuite, vous fermez les yeux, vous respirez profondément et vous restez comme ça, les mains sur les yeux, pendant une petite minute. C’est un exercice simplisme, qui paraît-il détend les yeux.



Il y a un yoga adapté à la presbytie qui touchent quasi systématiquement tout le monde, passé un certain âge. On appelle ça l'exercice d'accommodation. Cela consiste à tendre votre bras devant vous, pouce levé, à hauteur de regard. Vous fixez le pouce et vous le rapprochez lentement de votre nez. À un moment donné, vous allez vous mettre à loucher. Là, vous arrêtez et vous repartez dans l'autre sens. Vous éloignez votre pouce, tout en continuant à le regarder. Vous faites plusieurs aller-retours.



Autre exercice du même style : toujours le bras tendu, vous fixez votre pouce pendant quelques secondes puis vous fixez un objet qui se trouve loin derrière. Là encore, vous alternez plusieurs fois. Et si au bout d'un moment, vous avez mal au bras, c'est qu'il va falloir travailler les muscles des bras et des épaules. Mais cela fera l'objet d’une autre chronique.