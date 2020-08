Sexe : 25 séries sensuelles (et inspirantes) pour booster votre libido

publié le 15/08/2020 à 20:20

Il y a les séries affriolantes avec ses acteurs aux physiques avantageux qui vous hypnotisent pour le plus grand plaisir des courbes d'audiences. Et les séries qui font bouger les lignes de la société en évoquant très directement la question des sexualités.

Le sexe est l'un des ingrédients préférés (et presque incontournables) des productions télévisées des deux dernières décennies. Depuis l'incontournable Sex & The City qui évoquait la sexualité de ses héroïnes directement et sans tabou en 1998, les chaînes de télévision et services de streaming proposent des scènes et des scénarios toujours plus audacieux.

Que vous aimiez fantasmer devant des corps habilement éclairés ou que vous vouliez trouver de nouvelles idées pour pimenter votre propre vie sexuelle, voici notre sélection des séries les plus sensuelles à voir ou revoir (mais pas forcément en famille).

Fantasmes sur papier glacé

- Riverdale : dans la petite ville de Riverdale, aucun lycéen n'a de problème de peau, de kilo en trop et tous les garçons sont des athlètes accomplis. Pour accompagner les intrigues toutes plus délirantes les unes que les autres et les triangles amoureux successifs, les créateurs ont injecté une bonne dose d'"eye candy" pour faire passer le temps. Séance de pole-dance torride, héros torse nu en permanence.... Riverdale est le plaisir coupable de Netflix.

- Lucifer : le seigneur des enfers a abandonné son trône pour ouvrir un petit bar à Los Angeles. Entre une intrigue surnaturelle et des enquête policières, la série Lucifer offre surtout aux téléspectateurs des heures et des heures de Tom Ellis (avec son corps parfait et son accent gallois à tomber) et de Lauren German (Cholé et accessoirement l'une des plus belles femmes du monde d'après certains magazines masculins).

- Gossip Girl : Si Riverdale est le "guilty pleasure" de la génération actuelle, on retrouve une bonne partie de son ADN dans sa grande sœur née en 2007, Gossip Girl. Désormais rediffusée sur Netflix, vous pouvez vous replonger dans la vie trépidante de la jeunesse dorée new-yorkaise. La séduction et les histoires d'amour y tiennent une grande place.

- Elite : encore un lycée privilégié, encore des jeunes gens très beaux, mais cette fois l'intrigue se déroule en Espagne. Si le pitch affiche une bataille rangée entre riches et pauvres et un mystérieux meurtre dans l'enceinte de ce lycée flambant neuf, Elite plaît avant tout pour ses intrigues amoureuses et ses scènes "calientes".

Le sexe épique

- Game of Thrones : on a beaucoup parlé de Game of Thrones pour ses fameuses scènes dénudées. Si la série de fantasy se concentre sur une bataille politique intense et une terrible prophétie, HBO n'a pas oublié d'épicer la sauce. Scènes d'amour passionnées, débauche, bordels, incestes, viols... Game of Thrones n'hésite pas à traiter le sexe comme elle traite ses personnages : avec réalisme et dureté.



- Rome : avant Game of Thornes, il y avait Rome. Une production HBO qui a su avec brio raconter une période troublée de l'histoire de la Rome antique avec son lot de violence, de complots politiques et, bien sûr, de scènes torrides. Incontournable.



- Outlander : un triangle amoureux provoqué par un voyage temporel impromptu. Voici la recette très efficace d'Outlander, adaptation de la saga de Diana Gabaldon. Le couple incandescent formé par Jamie et Claire saura réchauffer vos hivers intérieurs. Outlander étant une fresque romantique, la séduction, la nudité et le sexe y ont une grande place. Érotiques sans jamais être vulgaires, ces scènes pimentent la série sans devenir une figure imposée trop lourde. Le sexe est à la fois un but, une preuve d'amour, une transaction politique, une menace, une violence... Le voyage dans le temps permet d'évoquer les différences de mœurs, les avancées sur la question (et celles qui restent encore à faire) et les questions médicales et sociales liées à la question des grossesses ou des maladies vénériennes.



- American Gods : dans American Gods (encore une adaptation d'un livre, ici de Neil Gaiman), les dieux marchent parmi les mortels. Et parmi ces dieux, on compte une déesse de la fertilité et un djinn... Mieux que la simple séduction, découvrez la vénération.



- True Blood : dernier exemple surnaturel de notre sélection, True Blood est votre série moite et transpirante pleine de fées, de sorcières, de vampires et de loups-garous. Bien sûr, la chaleur de la Louisiane donne des idées aux personnages hauts en couleurs (et à la libido illimitée) de cette série.

Éducation sexuelle

- Masters of Sex : les scientifiques William Masters et Virgina Johnson développent des grandes études sur la sexualité dans les années 60. Une série inspirée par la vraie vie de ces chercheurs. Pour sûr, vous apprendrez des choses...



- Sex Education : réalisée par Laurie Nunn, Sex Education est un petit ovni dans le genre des fictions pour adolescents (la série est réservée tout de même aux plus de 16 ans). Pas de corps de dieux grecs ou de drama rocambolesque, Sex Education aborde, sans cliché et avec beaucoup humour toutes les questions liées à la sexualité. Otis, 16 ans, est un ado vierge qui se désintéresse totalement du sexe. Et pourtant il s'y connaît énormément. Sa (grande) culture ne vient pas des pornos, mais de sa mère Jean (Gillian Anderson), une célèbre sexo-thérapeute. Il va désormais devenir le conseiller de ses camarades de classe (et des téléspectateurs).

Plus c'est gros...

- Hung : Ray Drecker a la quarantaine, il est entraîneur de baseball mais il est couvert de dettes. Pour redresser la barre (et pimenter sa triste vie de quadra), Ray va devenir escort. Il a un atout considérable entre les jambes et compte bien faire de ce don de la nature sa bouée de sauvetage sociale. HBO a produit (une nouvelle fois) cette série. Comptez 3 saisons au total.



- My Husband Won't Fit : malgré un titre qui pourrait paraître léger, My Husband Won't Fit (Mon mari ne rentre pas) est une série Netflix qui évoque surtout la pression sociale qui accompagne la vie sexuelle d'un couple marié au Japon. Malgré une incompatibilité quasi biologique, ce couple va tenter d'aller au-delà de la sacro-sainte pénétration pour grandir.

Élargissez... vos horizons

- Sense8 : imaginez un groupe d'individus nés exactement au même moment mais à des centaines de kilomètres les uns des autres. Grâce à un phénomène mystérieux, ils sont liés et peuvent communiquer par télépathie, échanger leurs compétences et leurs sensations. Voici le pitch surnaturel de la série des sœurs Wachowski. Dans cette série vous trouverez des orgies télépathiques ainsi que des histoires d'amour qui se fichent bien du genre et des sexualités des personnages.



- The L Word : la grande série des années 2010 qui a pleinement embrassé la question lesbienne. En 70 épisodes, vous aurez l'occasion de suivre les histoires de femmes lesbiennes, trans ou bisexuelles et de leurs amis dans le sud de la Californie.



- Nola Darling n'en fait qu'à sa tête : Nola Darling n’en fait qu’à sa tête est une série adaptée du film éponyme de Spike Lee, sortie en 1986. Nola (DeWanda Wise) artiste afro-américaine, vit la vie qu’elle désire dans son appartement du quartier de Fort Greene à New York. Elle essaye de rester indépendante financièrement dans un quartier en pleine gentrification et de continuer à avoir la meilleure inspiration possible, sans s’enfermer dans un carcan. Polyamoureuse et pansexuelle , elle a des relations avec trois hommes devenus ses amis proches. Les moments au lit, magnifiquement filmés, sont généralement suivis d’une discussion intense entre Nola et son partenaire sur les sujets de la sexualité, l’amour, le polyamour, et les relations sentimentales. Une pépite à ne pas louper.



- Queer as Folk : plus âgée que The L World, Queer as Folk est la série historique qui raconte les destinées amoureuses de nombreux personnages gay qui prennent enfin toute la lumière. On compte deux séries, la première britannique créée par Russell T. Davies et son adaptation américaine qui est sans doute plus connue aujourd'hui. Coming-out, sexualité naissante ou affirmée, conflit amour/amitié... Queer as Folk a fait le pari d'être très direct dans sa narration au risque de choquer une frange conservatrice au début des années 2000.



- Banana / Cucumber / Tofu : voici la création plus récente de Russell T. Davies, un triptyque audacieux qui s'intéresse toujours à la communauté gay à Manchester. La pièce principale est Cucumber qui suit la vie d'Henry, un homosexuel qui vit une vie bien rangée avec son compagnon mais avec une sexualité inexistante. Banana est le spin-off de Cucumber avec des personnages plus jeunes et un format plus court et Tofu est une petite série documentaire qui vient accompagner le tout. Une série moderne, touchante et drôle qui s'affranchit des clichés que l'on associe souvent aux personnages LGBTQ+ dans le monde de la fiction.



- Bonding : Ils étaient amis et puis les choses se sont compliquées... Tiff est étudiante le jour mais elle exerce une profession bien différente la nuit : maîtresse dominatrice. Son meilleur ami gay Pete qui pourtant n'a pas la carrure d'un "bodyguard" se met à travailler pour elle dans cette curieuse petite entreprise. 7 courts épisodes composent cette création originale et osée de Netflix. Drôle et stylée comme un coup de fouet.



- Looking : énième création HBO de notre sélection, Looking est une sorte de Queer as Folk du milieu des années 2010. Les enjeux de cette bande de copains (et amants) homosexuels californiens ont été remis à jour. Patrick, Agustin et Dom vous feront vivre de vraies montagnes russes émotionnelles. Après deux saisons, la série a trouvé sa conclusion dans le film Looking or an Ending en 2016.

Les incontournables

- Sex & the City : la série qui a libéré la parole des femmes sur leur sexualité. Libérées, ambitieuses, fortes (et parfois perdues), les 4 copines new-yorkaises de cette série culte ont jeté aux oubliettes une certaine pudeur qui régnait en maître aux Etats-Unis.



- Nip/Tuck : la série de Ryan Murphy mettait en avant le monde torturé des chirurgiens esthétiques. Ses personnages narcissiques et ultra-fragiles nous offre une plongée dans leur quotidien souvent sombre. Nip/Tuck a repoussé les frontières des thèmes abordables et abordés à la télévision en n'hésitant jamais à choquer son public.



- Shameless : Shameless n'est pas à proprement parlé une série sur la sexualité ou les relations amoureuses. Il s'agit du portrait déjanté d'une famille pauvre américaine. Parents démissionnaires, fratrie soudée ou fracturée, humour, drame.... Shameless n'oublie pas de parler très fréquemment de sexe via les histoires d'amour compliquée de Fiona, les histoires sans lendemain de Phillip ou l'homosexualité discrète d'Ian. Shameless en est à sa 11e et dernière saison.



- Skins : si les adolescents sont les personnages souvent principaux des séries qui traitent de la vie sexuelle, Skins est loin du style glamour et léger de la plupart des créations du genre. Skins aborde sans détour le côté sombre d'une certaine jeunesse britannique entre familles dysfonctionnelles, drogues et sexualité débridée.



- Girls : dans cette création signée Lena Dunham (laquelle tient aussi le rôle principal), les femmes ont des corps différents, s'habillent mal parfois, galèrent dans leurs vies professionnelles, amoureuses et sexuelles. Girls est un anti-Sex & The City pour millenials. Tout y est plus brut, plus réaliste et, en plus du sexe, vous aurez droit (comme avec Sex & The City au final) a une belle et chaotique histoire d'amitié entre 4 femmes.