publié le 15/10/2020 à 14:58

À partir du samedi 17 octobre, à minuit, la circulation entre 21h et 6h sera interdite dans les rues des neuf métropoles où le virus circule le plus, notamment l'Île-de-France, Lyon et Aix-Marseille.

"Ces règles doivent s'appliquer avec bon sens", a nuancé le Premier ministre, Jean Castex ce jeudi 15 octobre. En effet, certains déplacements resteront autorisés, pour des raisons de santé, professionnelles pour prendre le train ou l'avion et même pour sortir son animal de compagnie.

Pour sortir, sans avoir à payer une amende de 135 euros, une attestation est nécessaire. Celle-ci sera disponible à partir du vendredi 16 octobre sur le site du gouvernement et sur le site du ministère de l'Intérieur. Le document devrait ressembler au modèle déjà disponible pour les personnes résidant en Guyane, où un couvre-feu est en vigueur depuis cet été.

Modèle d'attestation de sortie dérogatoire au couvre feu en Guyane Crédit : Gouvernement.fr

A partir de vendredi, en métropole, il suffira, tout comme lors du confinement, de l'imprimer et de la remplir manuellement ou de la télécharger sur son téléphone. Au cas où vous ne possédez pas d'imprimante, il reste possible de rédiger ce document à la main.

La seule attestation peut ne pas suffire dans certains cas. En cas de contrôle il peut vous être demandé de montrer votre billet de train ou d'avion ou bien un justificatif professionnel de la part votre entreprise.