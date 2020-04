publié le 12/04/2020 à 09:50

En ce moment, les livres sont l'un des moyens de nous évader. Lisez ou relisez des classiques, peut-être oubliés au fond de nos bibliothèques. Aujourd'hui, (re)découvrez Le Comte de Monte-Cristo d'Alexandre Dumas.

C'est la plus célèbre histoire d'évasion, justement, et de vengeance. Le jeune marin Edmond Dantès est jeté dans un cachot du château d'If au large de Marseille, accusé par ses rivaux d'être bonapartiste. En prison, il rencontre un autre détenu, l'abbé Faria qui lui révèle le secret d'un trésor caché sur l'île de Montecristo. À la mort de Faria, Dantès prend la place du prêtre dans son linceul jeté à la mer et s'en libère d'un coup de couteau. Il récupère le trésor, prend le nom de Comte de Monte-Cristo et se venge, implacablement, de tous ceux qui ont voulu son malheur.

Aujourd'hui encore, Le Comte de Monte-Cristo reste un récit d'aventures exaltant, doublé d'une forte interrogation sur la légitimité et les limites du droit à la vengeance. Le roman a été adapté à de nombreuses reprises au cinéma et à la télévision, par exemple avec un impressionnant Gérard Depardieu.

"Les Livres ont la parole" : "Le Comte de Monte Cristo" d'Alexandre Dumas Crédit : Folio Classique

Le chemin des écrivains

Continuons de nous évader en rejoignant, grâce aux archives de RTL, un écrivain dans un lieu qu'il aime. En ce dimanche de Pâques, direction dans un haut lieu de la chrétienté, le Mont Saint-Michel, en compagnie du romancier et philosophe Frédéric Lenoir. "C'est un lieu qui me touche personnellement depuis l'enfance, j'ai été très marqué quand j'ai visité cet endroit avec mes parents. Et plus tard adulte, j'ai eu l'occasion de découvrir avec un regard plus éclairé toute l'histoire extraordinaire de la construction du Mont Saint-Michel au Moyen-Âge", explique-t-il.

Frédéric Lenoir au Mont Saint-Michel Crédit : Bernard Lehut