Cyril Lignac donne sa recette pour un aligot crémeux

publié le 05/10/2020 à 10:31

Comment faire un bon aligot ? À l'origine, ce plat typique de l'Aveyron à base de tome fraîche a été inventé par les moines de l'Aubrac pour nourrir les pèlerins sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle.

Le chef cuisinier Cyril Lignac raconte la recette de son enfance. Elle est faite avec des pommes de terre cuites dans de l'eau, passées au presse-purée avec un peu de beurre et de la crème. On ajoute ensuite la tome, sans faire bouillir, tout doucement, en remuant, pour que la tome fonde et qu'elle file.

Il y a toujours un restaurant sur l'Aubrac, où l'on se fait poser sur la tête la couronne de l'aligot. Une vraie tradition ! L'aligot n'est pas une recette de cuisine facile à faire parce qu'il faut de la tome vraiment fraîche.

Il faut 500 grammes de pommes de terre fermes d'hiver, ensuite 25 grammes de crème épaisse et 50 grammes de beurre. Il faut bien mélanger puis mixer 250 grammes de tome fraîche et la disperser dessus. Puis, tourner l'aligot et lever la spatule pour faire le fil.