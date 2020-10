Soupe, hachis, gâteaux... 9 recettes de plats réconfortants de Cyril Lignac

publié le 03/10/2020 à 11:42

Depuis quelques jours, un froid mordant et une triste pluie se sont abattus sur la France. C'est le moment de dégainer les grosses chaussettes de laine, les plaids et de vous pelotonner sur votre canapé. Pour ce début brutal de l'hiver 2020, le moral peut être en berne et on cherche alors à se réconforter par plusieurs techniques.

La première, qui devrait parler à beaucoup d'entre nous, n'est autre que la cuisine. Attendez, si vous n'avez pas l'âme d'un cordon bleu, ne partez pas. Comme le disait Auguste Gusteau dans Ratatouille de Pixar : "Tout le monde peut cuisiner". Et ce n'est pas Cyril Lignac qui dira le contraire avec ses recettes expliquées dans L'astuce du chef, le matin sur RTL. passez donc votre tablier et découvrez 9 recettes de comfort food, à savoir des plats réconfortants et savoureux pour affronter les températures fraîches, le ciel gris et vous redonnez le sourire.

De la soupe aux légumes parfumée, classique des périodes hivernales, au poulet rôti bien juteux avec sa peau qui croustille, sans oublier une mousse au chocolat aérienne et un gâteau réalisé dans votre micro-ondes, laissez-vous tenter.

1. Un hachis parmentier fondant

Il faut faire revenir la viande avec un oignon, de la carotte et un peu de graisse de canard. Cyril Lignac ajoute aussi un peu de champignon et de tomates. L'ensemble doit mijoter. Ensuite, on prépare une purée de pommes de terre, et on monte en couche comme des lasagnes. Un peu de chapelure, un peu de beurre, et on met au four. Petite alternative, notamment pour ceux qui vivent dans le Sud, les tomates farcies. On prépare la farce, on récupère la pulpe à l'intérieur de la tomate que l'on cuit et fait mijoter avec la viande et on refarcit. Cyril Lignac conseille de mettre un peu de chapelure et un peu de beurre.

2. Un poulet rôti bien savoureux

"Le haut de cuisse, c'est la partie la plus juteuse. Elle est collée à la carcasse et le jus passe par là", explique Cyril Lignac. Astuce pour rendre le poulet plus croustillant encore : "mettre du beurre pommade avec de l'ail ou des olives sous la peau du blanc." Il est aussi possible de "mettre des restes de pain à l'intérieur du poulet. Le beurre va arroser les croûtons et rendre le poulet plus savoureux", explique le cuisinier. Le choix du poulet est important. Cyril Lignac préconise d'en choisir de pas trop gros, entre 1,5 et 2 kilos.

3. Des courgettes farcies généreuses

"Pour cette recette, on ne pense pas assez souvent à acheter les belles courgettes rondes de Nice qui s'y prêtent très bien. On les vide, on les met à cuire avec un fin d'eau. Vous achetez chez le boucher une farce, vous ajoutez la farce et au dernier moment vous mettez un peu de ricotta fraîche dessus et cela apporte de la fraîcheur", explique Cyril Lignac.

4. Une lasagne express

La lasagne reste un plat idéal lorsqu'on reçoit des amis, encore plus si c'est organisé à la dernière minute. Une heure suffit pour concocter ce plat, qui ne nécessite pas de beaucoup d'ingrédients. Il faut tout d'abord mettre les pâtes de lasagne à cuire dans l'eau. Une fois cuites, il faudra alors les poser sur un torchon.

Ensuite, Cyril Lignac conseille de faire revenir un oignon et de l'huile d'olive, et d'y ajouter la viande hachée. On y ajoute du sel et du piment d’Espelette, un peu d'ail si on le souhaite. On mélange avec de la sauce tomate, et on laisse mijoter 15 minutes.

Une fois cette étape complétée, il suffit de disposer les lasagnes dans un plat à lasagnes : une de pâte, une de viande hachée, une autre de pâte, et ainsi de suite. Cyril Lignac aime ensuite bien terminer avec un peu de béchamel, à la dernière couche. On peut aussi en mettre à l'intérieur des lasagnes. Enfin, un peu de parmesan sur le dessus et on fait gratiner au four, 15 à 20 minutes à 180 degrés.

5. Le gâteau au chocolat au four à micro-ondes

Tout le monde ne possède pas un four, et tout le monde n'a pas le temps (ou la patience) de faire un gâteau au chocolat de manière traditionnelle. Alors, et même s'il ne le fait jamais, Cyril Lignac a tenté l'expérience pour en sortir une recette rapide d'un gâteau au four à micro-ondes. Il faut ainsi faire fondre chocolat noir et chocolat au lait ensemble pendant une minute. "Mais il faut être très prudent", explique Cyril Lignac.



Il faut jouer avec le micro-ondes, sortir le chocolat et le remuer au fil de la cuisson, et ne pas le laisser brûler. On ajoute ensuite de la farine, de la levure un œuf, un peu de sirop d'érable pour une note de sucre et un peu de noisette. Très important : il faut ensuite cuire le tout dans un mug, une tasse dans laquelle on boit le café. L'épaisseur protège la préparation des ondes, ce qui permet au gâteau de cuire doucement à l'intérieur.

6. Un burger à tomber

Pour le sandwich, Cyril Lignac fait un pain bien brioché, bien beurré, bien levé, cuit tout doucement. On peut ainsi faire le pain soi-même, l’acheter chez le boulanger, ou prendre un "bun" industriel. Ensuite, dans une poêle chaude, on dépose une noisette de beurre pour toaster le pain. Dès que le beurre a caramélisé le pain, on l’enlève.



Ensuite, on prend du bœuf (le chef prend du bio dans son restaurant), on assaisonne avec du sel, du piment d’Espelette. Cyril Lignac fait ensuite une mayonnaise avec le piment chipotle, ou du tabasco. Quelques gouttelettes dans la mayonnaise suffisent.



Une fois le steak cuit, on dresse le burger avec de la salade, de la tomate, de l’oignon cru pour ceux qui aiment ou alors cuisiné et, surtout, du cheddar "vintage" de chez le fromager. On râpe le fromage sur le steak cuit, et on referme le sandwich. Si on veut être "cocorico", on prend du comté, du Beaufort, ou du Laguiole.

7. Une mousse au chocolat aérienne

"Pour apporter plus de gourmandise, on enlève le blanc et on ajoute de la crème. C'est plus léger dans la bouche mais on a quand même un peu plus de matière grasse", explique Cyril Lignac, qui vous propose de tester trois de ses recettes préférées pour des mousses au chocolat qui réveillent les papilles. Pour les plus gourmands d'entre vous, il y a aussi la recette stracciatella avec des pépites de chocolat. "Je la fais chocolat blanc et pépites de chocolat. Ou dans toutes mes mousses au chocolat, je rajoute des pépites de chocolat."

8. Une assiette de quinoa et de légumes colorée

"Le quinoa, c'est facile à cuisiner, on en a toujours dans le placard", démarre Cyril Liignac. Il suffit de faire cuire selon les indications sur le paquet le quinoa dans une casserole d'eau avant de passer à assaisonnement : une noisette de beurre, des épices ou de l'huile d'olive pour parfumer. Vous pouvez ensuite ajouter les légumes que vous souhaitez à votre assiette, comme des brocolis ou des courgettes. "C'est vraiment le plat facile et chacun fait sa composition comme il veut", précise le chef.

9. Une soupe parfumée

Pour la soupe de légumes, on démarre toujours avec un petit peu d’huile d’olive et si on veut, un peu de beurre. On met les légumes qu’on fait revenir, avant de les mouiller avec de l’eau. Le mélange de l’eau et des sucs qu’on aura caramélisés au fond donne le goût de la soupe et le parfum. L’avantage, c’est que tous les légumes sont bons pour la soupe. Champignons, potirons (la saison commence), chou-fleur… Elle se mange aussi chaude que froide. En été, on peut ainsi opter pour une soupe de petits pois. Cette dernière peut se manger froide avec, et là est l’astuce du chef, un genre de chantilly : de la crème fouettée battue avec des noix, des fruits secs, ou des champignons cuits à côté. On dépose une cuillère de cette crème sur le dessus de la soupe.