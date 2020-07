Vacances en France : 9 destinations à découvrir cet été

publié le 12/07/2020 à 06:35

La chaleur de cette semaine, avec un franchissement des 30 degrés dans de nombreuses régions de France le démontrent : c'est l'heure des vacances d'été. Conditions sanitaires obligent, de nombreux Français resteront cet été dans l'Hexagone, à la découverte des plus beaux recoins de France. La rédaction de RTL vous propose 9 destinations d'exception à où se reposer cet été.

Les Français sont résolument prêts à partir. Bison Futé classait l'ensemble de la France en rouge samedi 11 juillet dans le sens des départs. Dans les trains en revanche, il est encore grand temps de réserver : le cap des 50 % de réservation en juillet pour les TGV n'a été franchi que le 30 juin dernier. C'est l'occasion de réserver un trajet en train aux meilleurs prix.

Cette année, les vacances en France seront probablement exceptionnellement belles. Si Météo France prévoit un été chaud et sec, les touristes étrangers devraient se faire assez rares. L'Union européenne a annoncé la réouverture de ses frontières avec seulement 15 pays, empêchant notamment la venue des touristes américains et russes.

Plus que jamais, c'est donc le moment de découvrir la France !

1. Le Marais-Vernier, en Normandie

On commence par le cœur du Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande, le Marais-Vernier. Cela se situe sur la rive gauche de l'estuaire de la Seine, entre Sainte-Opportune-la-Mare et le pont de Tancarville, un paradis de 4.500 hectares. Il s'agit d'une zone loin de l'image traditionnelle de la Normandie, avec des animaux qui pâturent et des cigognes.

La zone n'est visitable qu'avec un guide et sur rendez-vous. Le phare de la pointe de la Roque offre un superbe point de vue sur l'estuaire de la Seine, le pont de Normandie et les authentiques chaumières normandes.

2. La phosphatière de Bach, dans le Lot

Le bourg est situé dans le parc naturel régional des Causses du Quercy, dans le Lot. Bach, 200 habitants, abrite une phosphatière. Il s'agit d'un gouffre à ciel ouvert de plus de 20 mètres de profondeur. Les parois sont couvertes d'une végétation luxuriante qui lui donne un air tropical.

Au XIXe siècle, le lieu était une mine à ciel ouvert, où était extrait de l'engrais destiné à l'Angleterre. On y trouve des fossiles vieux de plusieurs millénaires, comme ceux de cousins éloignés du rhinocéros et de 600 autres espèces animales. À la sortie du gouffre, vous pourrez déguster une spécialité locale dans le village de pierres blondes ponctuées de roses trémières : un sauté de veau au safran.

3. L’Écomusée d’Alsace, à Ungersheim

L’Écomusée d’Alsace, à Ungersheim a rouvert ses portes le 1er juillet pour un voyage dans le temps. Il s'agit d'un petit village alsacien au début du XXe siècle, avec ses magnifiques maisons à colombages. Ces maisons ont voyagé, elles viennent de toute l’Alsace. Elles étaient menacées de destruction dans les années 1980. Les maisons à colombages ont cette particularité : elles sont transportables.



70 maisons historiques ont ainsi été sauvées et forment un village entier avec son école, sa chapelle, sa ferme avec les animaux vivant eux aussi comme au siècle dernier : les moutons et les cochons dorment dans la même petite étable en bois. Chaque été, des artisans alsaciens se mobilisent pour faire vivre le village comme au siècle dernier. Potier, forgeron, barbier utilisent les gestes et les outils de l’époque.

4. La réplique de la grotte de Lascaux

Autre voyage dans le temps, il y a 20.000 ans chez l'homme de Cro-Magnon. Direction le village de Montignac, en Dordogne, où a été construite la réplique exacte de la Grotte de Lascaux, découverte en 1940. Cette nouvelle grotte inaugurée il y a deux ans est véritablement sa sœur jumelle une précision au seizième de millimètre pour reconstituer chaque dessin, chaque aspérité de la grotte.



Pour admirer les plus de 2.000 animaux présents sur les murs de la grotte et faire le musée, il faut consacrer entre 2h30 et 3 heures de visite. Pour la grotte seule, la guide suggère entre 50 minutes et 1 heure.

5. L'archipel des Embiez, les îles sauvages de méditerranée

Au large de Six-Fours-les-Plages dans le Var, se trouve l’archipel des Embiez. La traversée est courte : douze minutes seulement de ferry entre le petit port de Six-Fours et la principale île des Embiez. Le programme est simple : bronzette, claquettes et calme olympien à l’ombre des grands pins.



L'île est aussi riche d'une incroyable biodiversité, avec de nombreux animaux et plantes. On peut y contempler les oiseaux, bercé par les chants des oiseaux, face à un paysage à couper le souffle. On peut aussi découvrir près de 300 espèces végétales des pistachiers à la lavande, en passant par des rhamnus, des romarins ou encore des cistes.

6. Les lacs de la Forêt d'Orient, un paradis artificiel dans l'Aube

Ce sont des lacs artificiels mais qui donnent pourtant l'impression d'avoir toujours existé : les lacs de la Forêt d'Orient, dans l'Aube. On peut y naviguer à la voile, se baigner, mais aussi observer les oiseaux ou pêcher : un parc naturel a été créé pour faire passer la pilule des travaux.



Si les lacs sont en fait des réservoirs créés par la main de l'homme, l'espace s'est "renaturé" pour devenir un réservoir ornithologique d'intérêt international. Si bien que ces vastes étendues d'eau semblent avoir toujours été là. En plein milieu de la forêt, cela permet d'arpenter les 130 kilomètres de chemins de randonnée.

7. Le Pays des 7 Vallées, dans le Pas-de-Calais

Dans les Hauts-de-France, le Pays des Sept Vallées est le poumon vert du Pas-de-Calais. Un territoire rural avec ses sites historiques et naturels qui ne manquent pas d’atouts. La commune de Bours, au pied des collines d’Artois, propose un voyage au Moyen-âge, avec un donjon du XIVe siècle, une magnifique tour de grès parfaitement conservée.



La région est pleine de ces lieux d'exception, riches de légendes et d'histoires. On trouve des chemins de randonnées et des jardins pour se ressourcer. Le cadre est champêtre et loin du tourisme de masse au château d’Humerœuille.

8. La Côte des havres du Cotentin et ses espaces naturels

En Normandie, dans la Manche, la côte des havres du Cotentin offre des paysages à couper le souffle et est traversée par le GR 223. Ces espaces naturels remarquables, qui changent à chaque marée, peuvent être traversés à marée basse mais il est plus prudent de le faire avec un guide plutôt que de s’y aventurer seul.



Dans ces havres, on a une végétation spécifique avec des plantes halophiles, c'est-à-dire qu'elles vivent au contact du sel. Les canaux sont sillonnés par beaucoup d'oiseaux comme les bécasseaux, les aigrettes garzette et les hérons blancs. Le GR 223 passe par les 70 célèbres cabines de plage de Gouville-sur-Mer, désormais inscrites au patrimoine.

9. Castelnau-Barbarens, dans le Gers

Nouvelle version du Bonheur est dans le pré, dans le Gers, à Castelnau-Barbarens, à 17 kilomètres d’Auch. La ferme "En Castera" abrite trois chambres d'hôtes, un gîte-appartement et trois emplacement pour les camping-cars, au cœur d'une exploitation d'élevage de canards, avec tout autour, la douceur des collines Gersoises.



La journée débute par un petit-déjeuner campagnard et se poursuit parfois avec la découverte des métiers de la ferme, propriété ancestrale de la famille Gesta.

Il y a évidemment tout le département du Gers à visiter, il suffit de quitter la ferme pour découvrir déjà quelques trésors et plein d'autres villages à visiter...



