Vacances en France : 8 destinations à découvrir cet été

publié le 13/06/2020 à 08:05

L'annonce a sonné comme un véritable soulagement : les Français pourront partir en vacances en France. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre Édouard Philippe le 14 mai.

"Les Français peuvent prendre leurs réservations", avait-il encouragé. Chose dite, chose faite, les recherches de lieux de vacances ont explosé sur les sites de réservation.

Depuis, les sites touristiques rouvrent peu à peu leurs portes aux visiteurs, avec un objectif d'un "maximum" de lieux ouverts au 21 juin. Depuis que la deuxième phase du déconfinement a démarré, la France reprend de l'activité, pour le plus grand bonheur des Français qui, confinés une cinquantaine de jours sont très heureux de retrouver les petits plaisirs de la vie.

Et afin de vous faire découvrir de nouveaux lieux, parfois méconnus, la rédaction de RTL vous propose une sélection d'idées vacances en France, dans des petits coins dépaysant et ressourçant 100% français. Amoureux de la mer, de la montagne ou de la campagne : il y en a pour tous les goûts. Après nos deux premières sélections de 14 et 6 lieux, voici 8 nouveaux sites à découvrir.

1. La vallée de Méribel et la réserve de Tuéda

La vallée de Méribel en Savoie n'est pas uniquement une piste de ski, c'est aussi des paysages incroyables, extrêmement préservés. C'est le cas de la réserve de Tuéda, au-dessus de Méribel, avec son sentier botanique, sa faune et sa flore exceptionnelles.



Pour les sportifs qui souhaitent suivre les traces du Tour de France, qui y fera étape le 16 septembre, il est possible de gravir le col de la Lose, au-dessus de Méribel. La route a été récemment goudronnée, et est exclusivement ouverte aux vélos. À l'arrivée, à 2.304 mètres, la vue imprenable sur le Mont-Blanc vous coupera le souffle.

2. La dune du Pilat

Direction la Gironde à présent, où se dresse la célèbre dune du Pilat. Haute de presque 110 mètres, la dune accueille chaque année plus de 2 millions de visiteurs sur ses 3 kilomètres de long et ses 66 millions de m3 de sable.

Nouveauté cette année, en raison de la pandémie : un escalier est à la disposition du public avec 170 marches et un sens de circulation ainsi que des distances sont à respecter. C'est la première fois que la dune dispose d'un sens de circulation.

Pour les chasseurs de trésors une légende raconte qu'il en existe un juste en face de la dune, dans l'océan. Il s'agirait de coffres remplis de diamants et d'émeraudes, un trésor disparu lors d'une tempête en 1626.

3. Le village alsacien de Kaysersberg

On vous propose maintenant de découvrir l'un des "villages préférés des Français", à Kaysersberg, entre Ammerschwihr et Sigolsheiml en Alsace. Ce havre de paix de 2.800 habitants est niché entre la route des vins et la route des crêtes. C'est l'endroit idéal pour flâner entre les maisons à colombages et les vignobles de la région.





Un concentré de beauté et d'histoire avec des géraniums et des maisons à colombages qui remontent au XVIe siècle. Mais ce qui fait aussi et surtout le charme de ce petit village, ce sont ses vignobles avec des pieds de vignes pouvant aller jusqu'à deux mètres de haut.

4. Le marais audomarois et ses 700km de canaux

Direction le Pas-de-Calais à présent, à la découverte du marais audomarois dans la région de Saint-Omer. Avec ses 3.700 hectares de marais et ses 700 kilomètres de canaux, le marais audomarois est une invitation bucolique à la détente. Idéal pour se déconnecter de la ville et ne faire qu'un avec la nature.



Le marais audomarois s'étend sur plus de 37 km2 et couvre 15 communes du Pas-de-Calais et du Nord. S'y rendre c'est partir à la rencontre des derniers fabricants de bateaux traditionnels. À bord d’une "escute" ou d’un "bacôve", ces grandes barques en bois, vous pourrez vous enfoncer à fleur d’eau en pleine nature dans un dédale de canaux où vous observerez toutes sortes d’oiseaux.

5. Les volcans d'Auvergne

Pour un séjour ressourçant, pourquoi ne pas aller découvrir les volcans auvergnats ? Le Puy du Pariou se trouve au coeur de ceux-ci, à 1.200m d'altitude. Non loin de là, le Mont-Dore, dans le massif du Sancy vous offrira lui aussi un grand bol d'air dans un cadre dépaysant.



Chaussez vos chaussures de randonnée et rendez-vous en plein coeur des volcans pour une randonnée à couper le souffle. L'effort qui va vous prendre entre 30 et 45 minutes en vaut la chandelle. Au sommet, vous attend une vue à 360 degrés sur la Chaîne des Puys, classée au patrimoine mondiale de l'Unesco.



À 30km de là, dans le massif du Sancy, le Mont-Dore saura satisfaire les amateurs de grands espaces. Pour les familles, la structure Mont-Dore Aventures vous propose des parcours dans les arbres, du canyoning, ou encore de la via ferrata.

6. La vallée des Aldudes dans le Pays basque

Entre nature, histoire et gastronomie, la Vallée des Aldudes offre à ses visiteurs un séjour dépaysant au coeur des montagnes basquaises. Accessible depuis une route d'une vingtaine de kilomètres sur la D948, à la sortie de Saint-Étienne-de-Baïgorry, la vallée offre un avant gout de sa beauté grâce à la végétation luxuriante, le torrent et les anciennes mines d'or que vous croiserez sur le chemin.



La nature n'est pas le seul atout de cette vallée, la gastronomie y tient également une part très importante. Partout, des producteurs de fromages, des confituriers, une pisciculture avec une truite d'exception, mais surtout la star de la région : le Kintoa, une charcuterie typique basque, qui saura ravir les plus gourmands.

7. La cité de l'espace à Toulouse

On reste dans le sud-ouest pour la 7ème destination. Si marcher dans les pas de Neil Armstrong ou partir à des milliers d'années lumières de la Terre vous tente, direction Toulouse et la cité de l'espace où vous pourrez voyager sans limites cet été.



Dans le parc de 4 hectares de la cité, vous serez sans doutes fasciné par la fusée Ariane 5 grandeur nature et ses 53 mètres de haut. Cet été la Lune sera de nouveau à l'honneur. Vous y découvrirez le module lunaire à la taille réelle, qui a permis à l'homme de se poser sur la Lune le 21 juillet 1969. De son coté l'exposition dédiée au satellite de la Terre vous invitera à marcher sur la Lune.

8. Le lac de Madine en Lorraine

Direction à présent le Parc Naturel Régional de Lorraine, à la découverte du lac de Madine dans la Meuse entre Metz, Nancy et Bar-le Duc. La Madine, ce n’est pas la mer, ce n’est pas l’océan, mais ce n'en est pas loin. Une étendue d’eau de 1.100 hectares, 20 kilomètres de berges aménagées pour faire du vélo ou des randonnées, et tout autour : la nature !





Des prés, des forêts, le tout classé Natura 2.000. Le lac de Madine est l'endroit idéal à découvrir en famille : promenade en bateau, plage, pédalo, canoë; pêche, manèges, accrobranche... il y a de quoi satisfaire petits et grands.