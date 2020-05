Vacances en France : 6 destinations à découvrir pour cet été

publié le 29/05/2020 à 07:11

L'été 2020 s'annonce déconfiné pour les Français. Après avoir passé plusieurs semaines coincés à leur domicile, il va bientôt être possible de se déplacer au-delà de la limite des 100 kilomètres mise en place lors de la première phase du déconfinement le 11 mai dernier. Il est désormais possible de se rendre en vacances en France.



De nombreux sites touristiques rouvrent progressivement leurs portes. Après les petits musées, ce sont les parcs d'attraction et autres sites touristiques qui sont de nouveau accessibles. Et sur les sites de réservations, les recherches de lieux de vacances en France explosent.

La rédaction de RTL vous propose donc une sélection d'idées vacances en France, des lieux parfois méconnus, souvent inoubliables, toujours authentiques pour des séjours dépaysants. Après vous avoir proposé 14 sites partout en France, en voilà 6 nouveaux.

1. L'Avesnois, pays du Maroilles

Première destination : le sud du Nord, pour une balade nature au cœur du territoire de l’Avesnois, avec ses paysages champêtres, son fromage, le maroilles... On peut commencer par la forêt de Mormal, plus de 9.000 hectares, qui abrite de nombreux cerfs, avec ses légendes sur la tombe de Gargantua par exemple.

Autour de la forêt, on trouve énormément de petits producteurs, comme des fromageries, de magnifiques villages de l'Avesnois comme Maroilles dans une ambiance très rurale, très bucolique. Sur ce territoire en Thiérache, on compte plus de 1.000 km de chemins de randonnée à travers ces villages typiques de brique et pierre bleue, des coins de nature assez préservés, qui comptent de nombreux ruisseaux.

2. Le parc ornithologique du Teich dans le Bassin d'Arcachon

Le parc ornithologique du Teich dans le Bassin d'Arcachon permet de découvrir ou redécouvrir ces dizaines d'hectares de nature réservés aux oiseaux. Il y a de l'espace, il y a les oiseaux à observer, c'est un vrai bol d'air. Les visiteurs sont tranquilles puisque sur les 110 hectares du parc, ils se croisent peu.

Six kilomètres de chemins serpentent au milieu des retenues d'eau, dans un domaine endigué. Après un temps calme sans humain, les oiseaux se laissent de nouveau observer. Il faut prendre son temps, se poser dans les affûts aux petites ouvertures qui donnent sur des plans d'eau.



3. Le village de Turquant et ses maisons troglodytes

Turquant est une cité de caractère au cœur du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine. Situé à 10 kilomètres au sud de Saumur, le long de la Loire, ce petit village de 600 âmes saute aux yeux par ses couleurs, le vert des vignes de Saumur-Champigny et le blanc des murs en tuffeau, en particulier des habitats troglodytes d’où étaient extraites ces pierres. Ces troglos, comme on dit sur place, servent désormais de maison d’habitation, de lieu d’exposition ou de cave.



L’histoire du village est riche, du passage de Jeanne d’Arc à l’emprisonnement de Ben Bella, le premier président de l’Algérie indépendante. Sur place, on peut visiter le joli village d’artisans d’art dans les troglos à flanc de coteaux. On peut aussi déguster une spécialité bien locale : les pommes tapées.

4. Le village de Montségur et son château cathare

Le site de Montségur, dans l'Ariège fut la capitale des Cathares de 1204 à 1244. Perché à 1207 mètres, le village accueille chaque année de nombreux visiteurs. Il faut compter entre 20 et 30 minutes sur un chemin parfois très raide, mais accessible aux familles, avant d'arriver au sommet. Après une première partie récente, le chemin est ensuite celui utilisé il y a 800 ans, taillé dans le rocher.



Arrivé au sommet, dans la cour du château, on revit l'histoire des Cathares, leur vie sur ce pog (puy), leur résistance héroïque et la fin tragique où pour avoir refusé d'abjurer leur foi, 220 cathares, des hommes, des femmes et des enfants périrent sur le bûcher. D'autres sites Cathares se trouvent à proximité. Au pied du château dans le village de Montségur, le musée Cathare propose de découvrir de très belles pièces archéologiques.

5. Le village de Lourmarin et son château Renaissance

Le château de Lourmarin, dans le Luberon a principalement été construit à la Renaissance, au XVIe siècle, mais conserve une partie médiévale. On peut découvrir ses fortifications à l’ombre des arbres. Sur la terrasse basse du château, et avant d’y pénétrer, on peut jeter un coup d’œil sur le magnifique panorama : une vue imprenable sur Lourmarin, que l’on appelle ici le village des trois clochers.





À l’intérieur du château se trouve une dizaine de pièces restaurées et meublées. On trouve aussi un escalier monumental à vis, à double torsade. Vous pourrez également vous rendre à la cave du châtelain, qui propose des vins de petits producteurs du Luberon, vinificateurs.

6. Le plus petit fleuve de France à Veules-les-Roses

Situé en Normandie, Veules-les-Roses est l’un des plus anciens villages du Pays de Caux qui depuis le IVe siècle est niché au creux d’une valleuse débouchant sur la mer. Dans cette valleuse, un ruisseau qui n’en est pas un, puisque la Veules est le plus petit fleuve de France, avec ses 1,149 kilomètres, avant de se jeter dans la Manche.



Magnifiques chaumières, moulins, poissons sauvages... La balade au bord du fleuve permet de nombreuses découvertes. On découvre les jardins parfumés de roses puis l'endroit où Victor Hugo aimait se poser au bord de la mer. Il y a tout au long du parcours, des dizaines de variétés de roses et de rosiers anciens... Veules-les-Roses porte bien son nom.