Vacances : l'été 2020 s'annonce chaud, prévient Météo France

"Le trimestre prochain devrait être plus chaud que la normale." Cette prévision est signée Météo France, qui prévoit une augmentation significative des températures pour l'été qui arrive. Va-t-on, comme c'est devenu le cas depuis plusieurs années, battre des records de chaleur ? Pour rappel, en 2019, le mercure avait dépassé les 40 degrés dans plusieurs territoires de l'Hexagone.

Selon les prévisions publiées par Météo France, et établies par "un groupe d'experts de Météo-France et de Mercator Ocean (le centre français d'analyses et de prévisions océaniques), le temps sera plus sec et plus chaud. L'organisme météorologique s'attend également à un déficit de précipitation.

Cette vague de chaleur, si elle se confirme, serait la suite logique du début de l'année. En effet l'Europe a connu "le premier trimestre de l'année le plus chaud depuis le début des relevés météorologiques modernes, note Météo France, dépassant d'environ 0,5 degré le précédent record de 1990, et avec une anomalie de +3,2 degrés par rapport à la moyenne du XXe siècle."

Prévisions saisonnières de Météo France pour le trimestre prochain. Crédit : Météo France