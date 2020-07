publié le 01/07/2020 à 14:02

Virée dans les Hauts-de-France, dans le Pays des Sept Vallée, poumon vert du Pas-de-Calais. Un territoire rural avec ses sites historiques et naturels qui ne manquent pas d’atouts. Un saut dans l’époque médiévale dans la commune de Bours, au pied des collines d’Artois. Au milieu de ce village patrimoine, trône un donjon du XIVe siècle, une magnifique tour de grès parfaitement conservée.

Derrière ses tourelles, on se plonge dans l’intimité d’un seigneur au Moyen Âge. Christelle Denis, la responsable du site, explique "qu’on l’appelle sentimentalement ‘donjon’ depuis le XIXe-XXe siècle. Mais nous sommes ici face à l’exemple d’une résidence du seigneur chevalier chez lui, avec une tour-maison. Il est en plein centre du village en fond de vallée avec l’église à côté," précise-t-elle.



"C’est vrai qu’au niveau du territoire des Sept Vallées et du Ternois, il y a des sites comme ceux-là, des sites pépites." La visite est ponctuée de multiples légendes. Des animations sont proposées aux plus jeunes qui peuvent jouer aux chevaliers au pied du donjon dans le secteur à Azincourt, du nom d’une fameuse bataille de la Guerre de Cent ans. Le centre historique permet aussi de se replonger dans cette époque.

Les jardins du château d'Humerœuille pour se ressourcer

Dans la région, on peut également trouver des chemins de randonnées et des jardins pour se ressourcer. Le cadre est champêtre et loin du tourisme de masse au château d’Humerœuille. La famille de Boncourt a imaginé un jardin qui se visite du vendredi au dimanche. Des allées de châtaigner, collection d’hydrangeas colorés, de lavande anglaise…

Ithaca de Boncourt ne s’en lasse pas. "On arrive dans notre collection d’hydrangeas et là c’est fantastique puisqu’ils fleurissent tous. Beaucoup de gens pensent que ce sont des fameuses boules bretonnes bleus et roses. Mais les hydrangeas c’est bien plus que ça. Il y a plein de variétés, les fleurs à têtes plates, dentelées sont absolument incroyables. Plus les arbustes qui bougent dans le vent, on dirait des petites pierres précieuses. Pour se déconnecter c’est parfait," raconte-t-elle.

Autour de ce "Château Flore" comme l’a baptisé cette gentilhommière, les propriétaires ont aussi aménagé un labyrinthe de charme. Là aussi, on se prendrait presque pour Alice au pays des merveilles. "C’est le côté enfantin, on prend plaisir à se perdre dans ce labyrinthe qui fait 3.000m². C’est notre coin de paradis et on veut partager cet univers bucolique. Vu que la maison est une propriété privée qui appartient à la même famille depuis 1717, c’est bien que je sois tombée amoureuse de la région," plaisante Ithaca de Boncourt.

En raison du contexte sanitaire, la grande fête des plantes et brocantes tenue chaque année à Humerœuille est reportée. Mais ce n’est pas les occasions de balades qui manquent.