Idée vacances en France : la Côte des havres du Cotentin et ses espaces naturels

publié le 02/07/2020 à 16:17

C'est un endroit qui pourrait bien vous donner des idées avant de préparer vos valises pour les vacances d'été. En Normandie, dans la Manche, la côte des havres du Cotentin offre des paysages à couper le souffle et est traversée par le GR 223. Ces espaces naturels remarquables, qui changent à chaque marée, peuvent être traversés à marée basse mais il est plus prudent de le faire avec un guide plutôt que de s’y aventurer seul.

Membre de la maison de l’environnement, Didier Lecoeur fait visiter aux habitants et touristes les contours de cette région,au havre de Blainville-sur-Mer : "C'est l'un des huit havres de la côte ouest du Contentin et dans ces havres, on a une végétation spécifique avec des plantes halophiles, c'est-à-dire qu'elles vivent au contact du sel". Le guide précise que "les canaux sont sillonnés par beaucoup d'oiseaux comme les bécasseaux, les aigrettes garzette et les hérons blancs".

Ce spectacle unique, que l’on peut admirer quelle que soit la marée, est visible depuis ces huit havres et un cordon de dunes littorales qui sont accessibles grâce au GR 223 qui longe le Cotentin. Celui-ci passe par les 70 célèbres cabines de plage de Gouville-sur-Mer, désormais inscrites au patrimoine, et dont origine remonte au début du XXème siècle.

Des cabines mondialement connues

Véritable pèlerinage touristique et haut lieu pour les amateurs de selfies, le GR 223 sait convenir aux petits et aux grands. Jacky Gaillet, qui s’occupe de la valorisation de ce patrimoine, explique l'histoire de ces cabines, connue pour leurs photos et peinture : "Elles sont connues largement au-delà de la France et on essaye de veiller à ce que la tradition soit respectée, c'est-à-dire que le caisson soit blanc et que les toits restent de couleur vive".

Jacky Gaillet souhaite que ce patrimoine "reste toujours en attrait pour les ballades à Gouville-sur-Mer parce que nous avons, entre les cabines, un chemin de grande randonnée où des gens viennent souvent se promener pour le plaisir, été comme hiver, avec une vue imprenable sur la plage".

Ce lieu de détente idéal pour décompresser et se baigner permet aussi de visiter certains immenses parcs ostréicoles que l’on découvre à marée basse, et qui bénéficient des plus fortes marées d’Europe. Il faut donc aller très très loin pour retrouver Jean Rouvière, producteur de l’huître de Blainville qui explique qu'"ici, on est dans la première région ostréicole française, avec deux sortes d’huîtres : une fine et une spéciale qu'on essaye de rendre les plus homogènes possible"

Ces huîtres peuvent évidemment être dégustées sur place, au comptoir du père Gus, un lieu de plus en plus prisé parce que les huîtres y sont délicieuses et parce qu’on ne peut pas faire plus direct entre le producteur et le consommateur.