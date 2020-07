Vacances d'été : comment éviter les bouchons ce week-end ?

publié le 10/07/2020 à 07:12

Le deuxième week-end de juillet mais aussi veille de la fête nationale annoncent une circulation particulièrement difficile sur tout le territoire. L'Île-de-France est classée rouge dans le sens des départs dès le vendredi 10 juillet, le reste du pays reste en orange selon les prévisions de Bison Futé.

Le trafic devrait être encore plus engorgée dans la journée de samedi, l'ensemble du territoire est classé rouge dans le sens des départs. L'Arc méditerranéen et l'Île-de-France seront particulièrement sollicités.



Le trafic sera plus fluide dans le sens des retours, avec une circulation orange samedi et verte pour le reste du week-end. Les départs en vacances se poursuivent et dominent le sens des départs avec des distances parcourues plus longues, ce qui explique ces perturbations, précise Bison Futé.

En cas de départ vendredi

Si vous partez ce vendredi, certains axes sont à éviter. Afin de ne pas rester bloqué pendant des heures, Bison Futé conseille de ne pas prendre l'autoroute A10 entre Orléans et Tours de 13h à 20h, ne pas prendre non plus l'autoroute A7 entre Orange et Marseille de 12 à 20h et enfin éviter l'autoroute A9 entre Orange et Montpellier de 14h à 20h.

Il est également préférable de quitter la région parisienne de bon matin, avant 7h. En ce qui concerne les grandes agglomérations, notamment Bordeaux, Toulouse et Lyon, mieux vaut partir avant 15h.

En cas de départ samedi

La journée de samedi s'annonce beaucoup plus chargée que la veille. Si vous partez d'Île-de-France, veillez à le faire après 16h et ne prenez pas l'autoroute A13 entre Paris et Rouen de 5h à 16h.

D'autres grands axes sont également à éviter, comme l'autoroute A10 à hauteur du péage de Saint-Arnoult de 5h à 16h, et à hauteur de Bordeaux de 5 à 16h. Tâchez également d'éviter l'autoroute A10 à hauteur de Bordeaux toujours, de 11h à 16h, l'autoroute A7 entre Orange et Marseille de 11h à 16h, l'autoroute A20 entre Limoges et Brive-la-Gaillarde de 11h à 15h et enfin l'autoroute A8 à hauteur d'Aix-en-Provence de 10h à 16h.