Idée vacances en France : la réplique de la grotte de Lascaux

publié le 25/06/2020 à 14:30

Ce matin, cap sur la Dordogne pour notre étape estivale en France. Une étape qui ressemble aujourd'hui à un véritable voyage dans le temps. Il y a 20.000 ans chez l'homme de Cro-Magnon. Nous partons dans le village de Montignac où a été construite la réplique exacte de la Grotte de Lascaux, découverte en 1940.

La grotte originale a été fermée au public en 1963 pour éviter que les peintures sur la roche ne soient abîmées par la respiration humaine. Mais cette nouvelle grotte inaugurée il y a deux ans est véritablement sa sœur jumelle avec seulement une précision au seizième de millimètre pour reconstituer chaque dessin, chaque aspérité de la grotte, il a fallu deux ans d'un travail impressionnant. À cela il faut ajouter la même température que dans la grotte originale soit 16°C et le même éclairage, c'est totalement bluffant de vérité.

Alexandra , une des guides du lieu ne le démentira pas : "Nous sommes juste à l'entrée de la grotte, avec une vision formidable sur l'architecture naturelle de la grotte qui est déjà exceptionnelle. On a une vision périphérique permanente, une ronde, presque aérienne, vertigineuse avec tous ces animaux", explique-t-elle, précisant qu'ils "forment une sorte de communication, quelque chose qui nous échappe est écrit sur ces parois".

50 minutes à 1 heure pour découvrir la grotte

Alexandra confirme que les artistes de l'époque, s'ils rentraient aujourd'hui dans cette grotte se diraient "mais c'est notre grotte", car "la précision est extrême, l'éclairage serait sensiblement le même : j'ai une lumière vacillante, comme une bougie, qui va passer de l'ombre à la lumière et qui va donner vie à ces animaux qui nous entourent".

Et pour admirer les plus de 2.000 animaux présents sur les murs de la grotte et faire le musée, Alexandra conseille aux visiteurs de consacrer entre 2 heures 30 et 3 heures de visite. Pour la grotte seule, la guide suggère entre 50 min et 1 heure.

Cette grotte de Lascaux reconstituée porte donc finalement les mêmes mystères que la grotte originale. Des chercheurs viennent même ici pour étudier les peintures, c'est vous dire l'incroyable précision de la reconstitution, et effectivement les mystères demeurent dont celui d'une scène découverte dans le puits de la grotte de Lascaux.

C'est la seule scène qui semble nous raconter quelque chose Partager la citation





"La seule scène monochrome de la grotte de Lascaux, entièrement noire, avec au centre un homme schématisé en bâton, quatre doigts à chaque mains et il a une tête d'oiseau. C'est la seule scène qui semble nous raconter quelque chose, mais quoi ? Ça reste aujourd'hui un mystère", explique Alexandra.

Le mot Cro-Magnon vient du patois du Périgord, Cro signifie la grotte, le trou et Magnon est simplement le nom de la famille qui, en 1940, a découvert la grotte.

La réplique exacte de la grotte de Lascaux, située sur la commune de Montignac en Dordogne Crédits : Denis Granjou / RTL | Date : 25/06/2020 5 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > La réplique exacte de la grotte de Lascaux, située sur la commune de Montignac en Dordogne Crédits : Denis Granjou / RTL | Date : Dans la grotte, la lumière est vacillante, comme une bougie Crédits : Denis Granjou / RTL | Date : Il faut entre 50 minutes et une heure pour visiter la grotte Crédits : Denis Granjou / RTL | Date : Un des taureaux de la grotte de Lascaux Crédits : Denis Granjou / RTL | Date : Alexandra, guide de la réplique de la grotte de Lascaux Crédits : Denis Granjou / RTL | Date : 1 / 1 < > +