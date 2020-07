publié le 30/06/2020 à 12:34

Cap à l'Est à la découverte d'un paradis artificiel situé dans l’Aube : les lacs de la Forêt d’Orient. Il y en a trois dans ce département et le plus grand fait 24 kilomètres carrés. Vous pouvez y naviguer à voile, il y a de nombreuses plages pour la baignade, des milliers d’oiseaux, un paradis aussi pour les pêcheurs, et le plus fort c’est qu’il y a 50 ans il n’y avait rien !

Ces lacs sont artificiels, conçus par l’Homme pour limiter les crues catastrophiques de la Seine à Paris. Ce sont de grandes baignoires cernées de digues gigantesques, la plus grande fait 25 mètres de haut et 10 kilomètres de long, surveillées en permanence par 140 agents dont Brice Prieur, coordonnateur-exploitant au centre de contrôle du barrage-réservoir Seine.

"Comment ça marche ? Pour le lac de la Forêt d'Orient, c'est ce qu'on appelle un ouvrage en dérivation. Un canal d'entrée qui fait quand même 12 kilomètres de long, et un canal de sortie qui fait une vingtaine de kilomètres. On prend l'eau de la Seine, c'est ce qui permet de remplir le lac. Et à l'inverse, quand on vidange, l'eau se rejette dans l'agglomération troyenne. On commence à remplir les lacs à partir du mois de novembre et ce jusque fin juin. Et à partir de juillet jusqu'à octobre, on vidange doucement les lacs", explique Brice Prieur.

Un espace artificiel "renaturé"

Les lacs sont donc pleins en ce moment et on les vide notamment pour garantir de l'eau potable à Paris et une Seine navigable.

Mais comment ces réservoirs sont-ils devenus des hauts lieux touristiques ? Eh bien au départ, un parc naturel a été créé pour faire passer la pilule des travaux, et puis la nature a fait son travail, Thierry Tournebize est le directeur adjoint du Parc naturel régional de la Forêt d’Orient.

"Le paradoxe c'est que sur ces lacs complètement artificiels, on a même fait un parc naturel régional en 1970. Comme quoi un espace artificiel peut se renaturer et devenir un haut lieu ornithologique, d'intérêt international, européen et national. Maintenant, tout le monde apprécie la qualité de ce milieu, et on a l'impression que ça a toujours été là. On a l'impression que c'est la nature qui a façonné ces paysages, alors que c'est l'Homme qui a tout fait", raconte-t-il.

Et tout s’est greffé pour des vacances sensationnelles et reposantes, très déconfinées, la plage, les marinas, la pêche, le jet-ski, 130 kilomètres de chemins de randonnée en forêt, tout est concentré dans ces 80.000 hectares de pleine nature. Et c'est à 160 kilomètres de Paris.

Les grands lacs sont des constructions artificielles réalisées entre 1960 et 1991. Crédits : Samuel Goldschmidt pour RTL | Date : 30/06/2020 2 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > Les grands lacs sont des constructions artificielles réalisées entre 1960 et 1991. Crédits : Samuel Goldschmidt pour RTL | Date : Le centre historique de Troyes est riche de ces maisons à pans de bois, et même d'églises, comme celle de Longsols qui date de 1493. Crédits : Samuel Goldschmidt pour RTL | Date : 1 / 1 < > +