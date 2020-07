Vacances en France : 6 destinations où s'évader cet été

publié le 04/07/2020 à 10:30

Avec l'arrivée de ce premier week-end de juillet et des vacances scolaires, c'est résolument l'heure des vacances. Les conditions sanitaires obligent les Français à rester en Europe cette année, et c'est plus que jamais l'occasion de découvrir la France. La rédaction de RTL vous propose 6 destinations hexagonales à découvrir cet été.



Et il est encore largement temps de réserver. A titre d'exemple, le cap des 50 % de réservation en juillet pour les TGV n'a été franchi que le 30 juin dernier. Il reste donc de nombreuses places, et de bonnes affaires à saisir en dernière minute.

Par ailleurs, les lieux touristiques d'habitude très prisés par les touristes devraient connaître une moindre influence, au moins les deux premières semaines de juillet. En effet, l'Union européenne a annoncé la réouverture de ses frontières avec seulement 15 pays, empêchant notamment la venue des touristes américains et russes.

Plus que jamais, c'est donc le moment de découvrir la France !

1. Le village de Pérouges dans l'Ain

Première destination, l'Ain et un magnifique petit village à mi-chemin entre Lyon et Bourg-en-Bresse : Pérouges et ses maisons du XVe siècle parfaitement restaurées. Rue pavée, maisons en pierres de taille, église-forteresse avec meurtrières et remparts... Tout à Pérouges permet un voyage dans le temps.

Après une balade dans la ville, rien de tel pour terminer la journée que de s'arrêter pour déguster la galette de Pérouges. Il s'agit d'une pâte briochée, parfumée aux agrumes, enrichie de beurre et de sucre. Une pâtisserie qui se marie très bien avec un vin de pays comme le Cerdon, vin pétillant rosé.

2. Le GR20 en Corse

Le GR20, ce circuit de randonnée admiré autant qu'il est redouté même par les marcheurs les plus chevronnés, s'offre à vous pour découvrir la Corse. Pour franchir les 16 étapes et 170 kilomètres de chemins entre Calenzana et Conca, il faut avoir de bonnes jambes, du souffle et un peu de souplesse.



Mais si vous tentez l'aventure, il est toujours possible de faire des haltes. Notamment chez Jean-Louis Léandri. Il a aménagé sa bergerie pour accueillir et réconforter les randonneurs. Pour cela, rien de tel que les spécialités corses. Au menu : saucisson, Coppa, jambon, brocciu...

3. La ria d'Étel dans le Morbihan

Entre Carnac et Lorient, la rai d'Étel est une mer intérieure de 22 kilomètres de long, entre Carnac et Lorient, avec ses îles, ses criques, ses plages sauvages, ses ports, ses parcs ostréicoles et dont l'embouchure est barrée par un banc de sable : la fameuse barre d'Étel. Ce petit paradis terrestre est riche de nombreux paysages, qui évoluent en fonction de la météo.

On peut y découvrir l’île de Saint-Cado, un petit hameau, véritable condensé de Bretagne avec ses maisons de pêcheurs, son calvaire, sa chapelle romane et un pont de pierres construit en une nuit par le diable, selon la légende. On peut aussi y déguster des huîtres locales ou encore les petits croquants de Saint-Cado.

4. Le village d'Audresselles sur la côte d’Opale

Petite commune de pêcheurs, sur la côte d'Opale, le village d'Audresselles permet de découvrir les flobards, bateaux traditionnels en bois, à la forme ventrue sur cette côte rocheuse, face à la Manche. Pas de port, les bateaux sont directement descendus sur la plage avec des tracteurs. Dans le village, les rues sont bordées de maisons basses aux volets colorés.



Sur la pointe Nord, en passant par le blockaus, on trouve un vestige de la dernière guerre, transformé en chambre d’hôte et un panorama unique vers le large. L’horizon est dégagé, reste à profiter des embruns. Audresselles reste donc une étape idéale pour apprécier une moule-frites, des fruits de mer ou une bière de pays.

5. L'aquarium de La Rochelle en Charente-Maritime

On connaît la Rochelle pour ses remparts, ses tours et ses plages. On la connaît moins pour son aquarium qui pourtant, avec 800.000 visiteurs par an, entre dans la catégorie grands musées. Mais cette année, coronavirus oblige, la réservation sera obligatoire, et donc l'influence moindre.



A défaut de pouvoir voyager à l'étranger et découvrir les mers du globe, l'aquarium de la Rochelle présente 12.000 animaux, originaires de tous les océans du monde. Aux côtés des poissons multicolores, on peut découvrir l'immense aquarium aux requins et ses 1,5 million de litres d'eau salée.

6. Le pays de la Meije, dans le massif des Écrins

Envie de prendre de la hauteur après une période particulièrement éprouvante ? La Meije, sommet emblématique des Alpes, s'offre à vous. Au départ du village de la Grave dans les Hautes-Alpes, un téléphérique permet d’accéder à 3.211 mètres d’altitude, tout près de la Meije et jusqu'à un glacier.



C'est un des plus grands glaciers en France, après la mer de glace. On peut même apercevoir le Mont-Blanc. Pour admirer la Meije, on peut aussi se rendre sur un autre point de vue unique : le plateau d’Emparis, que l’on surnomme également "la petite Mongolie" car il ressemble à une steppe. Un lieu qui se laisse découvrir en randonnée ou à vélo.



