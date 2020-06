SNCF : les Français pas pressés de réserver leurs billets de train

publié le 30/06/2020 à 22:38

Beaucoup de Français prévoient de rester au pays pour cet été. Les réservations commencent à décoller pour la SNCF. Le cap des 50% de réservations vient d’être franchi en juillet pour les TGV. Mais les voyageurs s’y prennent souvent au tout dernier moment pour acheter leurs billets.

À la gare de Lyon à Paris, sous la verrière du hall 2, Toscane patiente tranquillement avec sa grande valise et si on lui parle des réservations pour cet été : "Je rentrerai dans ma famille en Normandie. Je ne sais pas encore du tout si ça sera au mois de juillet ou au mois d’août." Pourtant, elle souhaite bien prendre le train mais elle n’a pas encore réservé son voyage : "Déjà, on n’a pas pu s’organiser avant avec le confinement et tout ce qui se passait parce qu’on ne sait pas de quoi est fait l’avenir en ce moment."

Ne pas pouvoir tout planifier, c’est aussi le cas pour Amaury : "J’ai pris mon billet pour Lyon il y a trois jours." Et pourtant, d’habitude, il s’y prend bien plus en avance. Pour lui qui habite à Londres : "C’est vrai que l’incertitude sur la Covid, sur les trains qui sont potentiellement annulés et aussi les conditions d’annulation de la SNCF, ça m’apparaissait plus simple comme ça."

Pour le jeune homme, les premières vacances se sont décidées au tout dernier moment : "On a fait ça mi-juin, une semaine de vacances entre amis justement où tout le monde a pris ses billets à la dernière minute et ça s’est bien passé, preuve que ça marche."

Mais attention, le taux d’occupation des TGV le week-end oscille entre 70 et 80%.