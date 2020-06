publié le 30/06/2020 à 13:15

C'est une question cruciale pour l'industrie du tourisme. Seuls les citoyens de 15 pays auront le droit de bronzer sur une plage grecque ou de monter au sommet de la tour Eiffel. L'Union Européenne vient d'adopter la liste des pays dont les ressortissants seront les bienvenus et ceux qui ne le seront pas à partir de ce mercredi 1er juillet.



Pourront donc fouler notre sol durant les 15 prochains jours les ressortissants des pays suivants : Algérie, Australie, Canada, Géorgie, Japon, Monténégro, Maroc, Nouvelle-Zélande, Rwanda, Serbie, Corée du Sud, Thaïlande, Tunisie et Uruguay. Les Chinois pourront également revenir dans l'Union Européenne à condition que les ressortissants européens soient autorisés à aller en Chine, ce qui n'est pas gagné pour le moment mais le principe de réciprocité est exigé.

Le critère retenu pour établir cette liste est sanitaire : pas plus de 16 cas de Covid-19 sur 100.000 habitants. C'est pour cela que les Américains ne peuvent pour l'instant pas prendre de billet d'avion pour la France ou l'Espagne, les Turcs et les Russes non plus. En Afrique, seuls 4 pays figurent dans la liste : Algérie, Tunisie, Maroc et Rwanda, mais l'Algérie a fermé hier soir ses frontières. Cette liste peut donc bouger, et sera de toute façon révisée tous les 15 jours.

Belgique - Le roi des Belges Philippe a présenté pour la première fois dans l'histoire du pays "ses plus profonds regrets pour les blessures" infligées lors de la période coloniale belge au Congo (l'actuelle RDC), mardi à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance.

Paris - Le quartier d'affaires de La Défense, à Paris, et des écoles de communes limitrophes étaient bouclés mardi matin après un appel à la police signalant un homme armé dans cet important quartier commercial et de bureaux.

Justice - Une perquisition est en cours ce mardi au domicile de l'ancien haut commissaire aux retraites, Jean-Paul Delevoye, dans le cadre d'une enquête sur sa déclaration d'intérêts non conforme qui avait provoqué sa démission retentissante en décembre.